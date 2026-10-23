Ruben Amorim'in İngiltere'ye dönüşü tam bir kaosa sahne oldu. Çalıştırdığı AC Milan, Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a 3-0 yenildi. Eski Manchester United teknik direktörü, gecenin tam bir kargaşaya dönüşmesiyle saha kenarında öfkesini gizleyemedi. İtalyan devi ise Avrupa kupalarında ağır bir darbe aldı.

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Milan ilk yarıda dağıldı

Koni De Winter'ın erken dakikalarda elle oynayarak penaltıya sebep olması, İtalyan ekibi adına felaket bir başlangıç oldu. Justin Kluivert penaltıyı gole çevirerek Bournemouth'u öne geçirdi. 28. dakikada kaleci Mike Maignan'ın bir korner sırasında Tyler Adams'ın yüzüne doğru itmesiyle işler daha da kötüleşti.

VAR incelemesinin ardından hakem Vassilis Fotias Fransız kaleciyi kırmızı kartla oyundan attı ve ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Marcus Tavernier penaltıyı rahatlıkla gole çevirdi. Maignan, sahadan isteksizce ayrılmadan önce karara şiddetle itiraz etti. Omari Hutchinson'ın yerine yedek kaleci Lorenzo Torriani oyuna girmek zorunda kaldı. Kenar çizgisinde yaşanan karmaşa sırasında öfkeli Amorim, bir saha oyuncusunu resmen oyundan çıkarmadan önce Torriani'yi sahaya göndermeye çalıştı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Amorim, Daily Mail'e göre öfkeyle kenar çizgisinde maçın hakemlerini bekledi. Ancak Portekizli teknik direktör, hakemler yaklaşırken öfkesini dile getirecek gibi görünmesine rağmen kendini tuttu ve tünele doğru yürüyüp gitti.

Bournemouth, Amine Adli'nin son dakikalarda kullandığı serbest vuruşu şık bir vuruşla gole çevirmesiyle 3-0'lık farklı galibiyetini perçinledi. Böylece Milan için kötü geçen gece tamamlandı.

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Amorim erken hatalara tepki gösterdi





Getty Images





Son düdüğün ardından Sky Sport Italia'ya konuşan ve gözle görülür biçimde sinirli olan Amorim, taktiksel açıdan neyin yanlış gittiğini analiz etmeyi reddetti. “Kornerde verilen penaltı ve kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Dolayısıyla ortada bir maç yoktu. Bu bir maç değildi,” dedi. “İlk penaltının ardından toparlanmaya vaktimiz olmadı. Sonlara doğru baskı kurmaya çalıştık ama üçüncü gol işimizi daha da zorlaştırdı.”

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Milan teknik direktörü, sonucun kadro rotasyonundan kaynaklandığı yönündeki görüşleri reddederek suçu doğrudan bireysel hatalara yükledi. “Ortada bir maç yoktu. Bunun ritimle ya da Salzburg'la ilgisi yok, ortada bir maç yoktu. Bu farklı bir takım. O kornerde penaltıya sebep olamazsınız ve o durumda kırmızı kart göremezsiniz,” diye ekledi.

Amorim, kırmızı kartın takımına fiziksel açıdan ağır bir yük getirdiğinden de yakındı: “Bu doğru, bunu yapamayız. Sahada 11 oyuncu kalmalıyız. Daha tecrübeli oyuncular var ama şimdi toparlanıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Bir kişi eksikken çok koşmamız, o durumda doğru anda baskı yapmaya çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden bu gece her açıdan olumsuzdu.”

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Portekizli teknik direktör üzerindeki baskı artıyor

Bu yenilginin ardından Milan, Avrupa Ligi'nde 24. sıraya geriledi. İlk üç Avrupa maçının ikisini kaybeden ekip, play-off'a katılım sağlayan son sırada tutunuyor. Takımı 10 kişi kalmasına rağmen üçlü savunma düzenini koruyan Amorim, taktiksel yaklaşımını savundu. “Bu savunma şeklini biliyorlar. Söylediğim gibi, son dakikalarda baskı kurmaya ve maçın orta bölümünde o kadar fazla risk almamaya çalıştılar,” diye açıkladı. “Oyuncularımı kendilerini en rahat hissettikleri pozisyonlara yerleştirmeye ve oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını değiştirmeye çalışıyorum.”

Artan eleştirilerin ortasında görevindeki 100. gününe ulaşması sorulduğunda Amorim, duruma geniş açıdan bakılması gerektiğini söyledi: “Bu, yolculuğun bir parçası. Milan'ın tarihine bakarsanız şu anda farklı bir noktadayız. Fabio Capello, Milan'ın tarihinden söz ediyor ve bunu anlıyorum ama gerçekçi olmalıyız. Mücadele etme biçimimizi, bir şeyler yapmaya ve birbirimize yardım etmeye çalışmamızı takdir ettim. Bu yüzden böyle anlardan ders çıkarmalı ve futbolun böyle olduğunu anlamalıyız.”

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Maignan'ın disiplinsiz davranışı hakkında kendisiyle henüz konuşmadığını doğrulayan Amorim sözlerini şöyle tamamladı: “Hayır, vaktim olmadı. Şimdi Udinese'ye karşı oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanmak için Milano'ya gitmem gerekiyor. Döndüğümüzde bunu konuşacağız.”

Udinese karşısında toparlanma hedefi





Getty Images





Milan, Serie A'da Udinese ile karşılaşmaya hazırlanırken Amorim'in takımının odağını hızla lige çevirmesi gerekiyor. Milan şu anda ligde dördüncü sırada ancak Atalanta karşısında kısa süre önce aldığı 3-2'lik zorlu galibiyette savunmadaki zaaflarını gösterdi.

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Avrupa'daki mücadelesi kötü giderken Milan'ın İtalya'da istikrar yakalaması büyük önem taşıyor. Amorim'in, Avrupa'da yaşanan bu kötü sürecin takımının ligdeki ivmesini bozmasını önlemek için disiplin sorunlarını çözmesi ve kolay gol yiyen savunmasını güçlendirmesi gerekecek.



