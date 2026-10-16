"Bu, Juve formasıyla oynadığım en iyi maçtı. Bazı iyi işler yaptım ama daha iyisini de yapabilirim" diyen Alman millî futbolcu, Yaşlı Kadın'ın Celta Vigo'yu 2-1 yendiği maçta attığı geçici beraberlik golünün ardından şöyle devam etti: "Goller bana her zaman özgüven veriyor ama kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum."

Galibiyet golünü, Woltemade'nin forvetteki partneri Randal Kolo Muani uzatma dakikalarının ikinci dakikasında attı. Newcastle United'dan kiralanan Woltemade, eski Frankfurtlu oyuncuyla uyumuna ilişkin "Sahada iki forvet olduğunda savunmacıların bizi marke etmesi daha zor oluyor" dedi. "Ama teknik direktör (Luciano Spalletti; editörün notu) ben değilim ve onun vereceği karar ne olursa olsun kesinlikle doğru karar olacaktır."

Marcos Alonso'nun başarısız göğüs kontrolünün ardından doğru yerde bulunan Woltemade, yazın gelişinden bu yana Bianconeri adına Avrupa Ligi'ndeki ikinci golünü attı. Ancak İtalyan gazetelerindeki eleştirmenlerini susturamadı. Gazzetta dello Sport gazetesindeki değerlendirme de bunu gösterdi.

Gazetede, "Woltemade, yirmi yıl önceki düğün takımını birkaç kilo almış hâliyle yeniden giymeye çalışan orta yaşlı bir adamın sonuçsuz kalan inadıyla santrfor rolünü oynamaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Golüne ilişkin yorum ise dikkat çekici ölçüde yalındı. Şutunun "bizim köşeye isabetli bir şekilde" gittiği belirtildi.

Nick Woltemade, ligdeki son performansının ardından sert eleştirilere maruz kaldı

Woltemade, İtalya'da hâlâ zorlanıyor. Bunun nedenlerinden biri de Serie A'daki ilk golünü henüz atamamış olması. Ancak ligde şimdiye kadar yalnızca sonradan oyuna girdi. Hafta sonu Cagliari ile 1-1 berabere kalınmasının ardından özellikle Tuttosport, eski Stuttgartlı oyuncuyu sert biçimde eleştirmişti. Performansına 5 puan veren gazete, "Şu anda yabancı bir unsur gibi görünen bu oyuncuyu bir yere oturtmaya çalışırken bol şans, Bay Spalletti" ifadelerini kullandı. Diğer manşetlerde ise "cesaret kırıcı", "tamamen yersiz" ve "sorunlu vaka" ifadeleri yer aldı.

Woltemade'nin Juve formasıyla attığı ilk gol, Celta Vigo maçına kadar ilk ve son kez ilk 11'de başladığı karşılaşmada NEC Nijmegen'e karşı kullandığı bir penaltıdan gelmişti. Torino ekibinin, Newcastle ile 2031'e kadar sözleşmesi bulunan forvet için satın alma opsiyonu yok.