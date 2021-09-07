Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Roma’nın yıldızını gündeme aldı

Transferin son gününde orta saha pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Roma’nın yıldızına yöneldi.

Transfer döneminde kadrosuna Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri katan Galatasaray, transferin son saatlerinde orta saha hattına kaliteli bir isim daha eklemeyi hedefliyor.

Yakın dönemde adı Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny gibi isimlerle anılan Galatasaray’ın Roma’da gözden düşen Amadou Diawara ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Galatasaray, Roma’nın yıldızını istiyor

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen saatlerde Gineli oyuncu için temaslarını hızlandırmayı hedefliyor.

Ayrıca haberde, Diawara’yı kadroda düşünmeyen Roma’nın da muhtemel Galatasaray transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Orta ikilisini Serie A’nın ilk iki haftasında Bryan Cristante – Jordan Veretout ikilisinden oluşturan Jose Mourinho, Diawara’yı ise rotasyonda düşünüyor.

Diawara’nın kariyeri

2015 yılında Serie A ekiplerinden Bologna’ya transfer olan Diawara, gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına girmeyi başarmıştı.

Ertesi sezon Napoli’nin yolunu tutan Gineli yıldız, burada her ne kadar Jorginho, Hamsik ve Allan gibi isimlerin arkasında düzenli olarak ilk 11'de kendisine yer bulamasa da yüksek bir potansiyeli olduğunu kanıtlamıştı.

Napoli formasını üç sezon terleten oyuncu, toplamda 74 maçta süre aldı ve iki kez rakip fileleri havalandırdı.

2019’da ise bir diğer İtalyan devi Roma’ya 21 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncu, başkent ekibinin formasını tüm kulvarlarda toplamda 60 kez terletti.

İçinde bulunduğumuz 2021-22 sezonunda ise Diawara, Trabzonspor ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında ve Salernitano ile oynanan Serie A mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuştu.

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