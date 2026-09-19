Riyad, 19 Eylül 2026 – Dün akşam, 18 Eylül Cuma günü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League'inin (Kings League MENA) ilk turu (Split 1) müsabakaları, ilk maç gününde heyecan dolu bir atmosferle başladı. Riyad Bulvarı'ndaki Kool Arena, bir kez daha Arap dünyasının futbol eğlencesi merkezine dönüştü.

Turnuvanın ilk günü, taraftarlara verdiği sözü tuttu. On katılımcı takımı bir araya getiren beş heyecanlı maça sahne oldu, 44 gole ulaşan bol sayıda golle seyirciyi coşturdu; uluslararası futbol yeteneklerinin muhteşem bir gösterisini, nefes kesen penaltı atışlarını, büyük bir farkla sonuçlanan bir derbiyi ve akşamın sonunda dramatik bir sürprizi sundu.

İçerik üreticisi İlyas El Maliki'nin liderliğindeki Ultra Chmicha takımı, içerik üreticisi Tarboun'un liderliğindeki Turbo takımını 8-4 yenerek müsabakalara heyecanlı ve gol yağmuruna dönüşen bir maçla başladı. Turbo takımı, geçen yıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings Cup'ında (Kings Cup MENA) yarı finale ulaşmıştı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League'indeki ilk çıkışında, içerik üreticisi Abdurrahman El Şehri'nin liderliğindeki Rising Peaks takımı, içerik üreticisi Ebu Fella'nın liderliğindeki ABO FC takımı karşısında güçlü bir performans sergiledi ve son anlara kadar mücadeleyi sürdürdü. Normal süre 5-5 berabere sona erdi; ardından ABO FC takımı maçı penaltı atışlarında 3-1 kazanarak karşılaşmanın puanlarını topladı. Bu maç, daha en baştan Rising Peaks takımının ilk turda kolay bir rakip olmayacağını ortaya koydu.

3BS ile Red Zone takımları arasındaki Ürdün derbisi, ilk maç gününün en dikkat çekici olaylarından biriydi; ayrıca Ürdün milli takımının iki yıldızı ve takımların ortak başkanları Yezen El Nueymat ile Ali Alevan arasındaki Kings League'deki ilk karşılaşmaya da sahne oldu. Maherco ve Alevan'ın liderliğindeki Red Zone takımı maça hakimiyetini kurarak Absi ile El Nueymat'ın liderliğindeki 3BS'yi 7-1 gibi büyük bir farkla yendi; bu güçlü sonuç, ilk turdaki diğer takımlara erken bir meydan okuma mesajı verdi.





Kingsleague





Bir başka karşılaşmada ise, içerik üreticileri Younes Zarou ve Eşref Sabiri'nin liderliğindeki Bakhira FC takımı, içerik üreticisi Raed'in liderliğindeki RA2 takımını 4-3 yenerek zorlu bir galibiyetle serüvenine başladı. Akşam, ilk maç gününün en dikkat çekici karşılaşmalarından biriyle sona erdi; FWZ takımı, Kings Cup şampiyonu DR7'yi yenerek herkesi şaşırttı ve karşılaşmanın heyecanlı finalinde 5-2'lik bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmada iki takım da başkan penaltısını kaçırdı. Böylece içerik üreticisi Fevvaz'ın liderliğindeki takım, içerik üreticisi Derbahe'nin liderliğindeki takıma 2025 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings Cup finalinde yaşadığı mağlubiyetin rövanşını almayı başardı.

Kings league

İlk tur müsabakaları, 21 Eylül Pazartesi günü Kool Arena'da ikinci maç gününle devam ediyor. İkinci maç gününün tam programına Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League'inin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İlk turun ikinci maç gününe ait biletler Webook platformu üzerinden temin edilebilir. Her maç gecesi, biletle katılım sağlanabilecek üç periyoda ayrılıyor: Birinci periyot: Suudi Arabistan saatiyle 19.00 – 21.00 arası – İkinci periyot: Suudi Arabistan saatiyle 21.00 – 23.00 arası – Üçüncü periyot: Suudi Arabistan saatiyle 23.00 – 24.00 arası.

Bölgenin dört bir yanındaki taraftarlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League takım başkanlarının kişisel yayın kanalları ile turnuvanın Kick, YouTube, TikTok ve Twitch platformlarındaki resmi kanalları üzerinden tüm maçları ücretsiz olarak takip edebilir. Ayrıca turnuva, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde resmi medya ortağı MBC Grubu tarafından MBC Action ve Shahid aracılığıyla canlı olarak yayımlanmaktadır.

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Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League Turnuvası Hakkında

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League turnuvası, Kings League ile Sela Spor Yatırım Şirketi arasındaki bir ortak proje aracılığıyla, küresel Kings League kültürünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yayılmasına katkıda bulunuyor. Turnuva; Suudi Arabistan, Mısır ve Fas'ın yanı sıra Ürdün, Kuveyt ve Katar dahil olmak üzere Arap dünyasının çeşitli bölgelerinden takımları bir araya getiriyor ve bölgenin en önde gelen içerik üreticileri ile canlı yayıncılarından oluşan seçkin bir kadro tarafından yönetiliyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kings League turnuvasının 2025 yılında elde ettiği olağanüstü başarının ardından, turnuva bu yıl ilk aşama müsabakalarını 2026 yılının Eylül ve Ekim aylarında düzenlemek üzere Riyad'daki Kool Arena'ya geri dönüyor.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

Ma'na Stratejik İletişim Şirketi

E-posta: kingsleague@maannacomms.com



