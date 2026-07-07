Orsato, Serie A ve Serie B hakemlerinin yeni atama sorumlusu oldu

Artık resmiyet kazandı. Daniele Orsato, Serie A ve B’nin yeni hakem koordinatörü oldu. 50 yaşındaki eski uluslararası hakem, Serie C hakemlerini sadece bir yıl yönettikten sonra, Milano Savcılığı tarafından soruşturma açılan ve bu nedenle görevinden kendi isteğiyle ayrılan Gianluca Rocchi’nin yerini alıyor. Orsato, yeni Teknik Direktör Domenico Messina’nın önerisi üzerine La Haye Ulusal Komitesi tarafından atandı.





ONUN YERİNE KİM GELİYOR - Orsato’nun yerine Serie C Hakem Komisyonu başkanlığına Nicola Ayroldi atandı; Stefano Braschi’nin yerine ise Paolo Dondarini, Serie D’nin yeni hakem atama sorumlusu olacak.





KOMİSYON - Yeni komisyonun üyeleri arasında Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini de yer alacak.







