İspanya La Liga, birinci lig şampiyonasının yedinci haftası ile ikinci lig altıncı haftasında sahalarda görülen bir dizi hakaret içeren tezahüratı tespit ederek, bunları İspanya Futbol Federasyonu Müsabakalar Kurulu'na ve Ulusal Şiddetle Mücadele Komitesi'ne sevk etti.

İspanya La Liga, her hafta şiddeti teşvik eden, hakaret içeren ya da hoşgörüsüzlük barındıran tezahüratları içeren bir rapor hazırlıyor ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bunları yetkili mercilere sevk ediyor.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu haftada aralarında Real Madrid ve Barcelona'nın da bulunduğu bir dizi tarafı hedef alan tezahüratlar duyuldu; ayrıca İspanya, milli takımı ve Kral VI. Felipe'ye yönelik tezahüratların yanı sıra oyunculara ve hakemlere yönelik başka tezahüratlar da yaşandı.

Ligin tespit ettiği öne çıkan olaylar şöyle sıralandı:

Osasuna - Rayo Vallecano

İkinci yarıda "Fahişe İspanya, fahişe milli takım" ve "İspanya pislik, kral faşist, tüm yandaşları da fahişe çocukları".

Celta - Racing

Maç sırasında iki kez "Evet ulan, fahişe Santander".

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Sevilla - Barcelona

Üç kez "Barcelona, Barcelona, pislik!" ve Barcelona oyuncularından biri saha içinde sağlık ekibinden tedavi görürken "Tekmele onu, tekmele onu".

Getafe - Málaga

Hakeme yönelik olarak "Oh, oa, her gün bize bir salak hükmediyor!".

Atlético Madrid - Real Madrid

Üç kez "Madridliler, fahişe çocukları", bir kez daha "Fahişe Real Madrid, fahişe Real Madrid" ve bir kez daha "Gelsinler görsünler, gelsinler görsünler, bu bir kaleci değil, bu bir gece kulübü fahişesi".

Valencia - Real Sociedad

"Gelsinler görsünler, gelsinler görsünler, bu bir kaleci değil, bu bir gece kulübü fahişesi" ve "Carlos Soler, fahişe çocuğu".

Cádiz - Girona

Konuk takımın kalecisi kale vuruşunu kullanırken dört kez, 3 saniye boyunca "Yaaaa fahişe çocuğu".

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