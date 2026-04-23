Orkun Kökçü, muhteşem bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın kupadaki güzel başarısına katkıda bulundu

Beşiktaş, Perşembe günü Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası yarı finaline yükseldi. Eski Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, maçın bitimine beş dakika kala skoru belirleyen golü attı. Beşiktaş, yarı finalde çeyrek finalde uzatmalarda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek sürpriz bir galibiyet alan Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, skoru açmak için 15 dakikadan biraz fazla zamana ihtiyaç duydu. Sahanın ortasından çok akıcı bir atak sonrasında top Michael Murillo'ya geldi; Oh Hyeon-gyu'nun dokunduğu Murillo'nun ortasını El Bilal Touré gole çevirdi: 1-0.

Skor uzun süre 1-0 olarak kaldı ve bu sayede Süper Lig'in 12. sırasındaki Alanyaspor, uzatmalara gitme umudunu koruyabildi.

Ancak beraberlik golü bir türlü gelmedi ve 83. dakikada Oh maçı kesin olarak bitirdi. Güney Koreli forvet, Alanyaspor'un oyun kurarken yaptığı hatadan en iyi şekilde yararlandı.

Üçüncü golün gerçekleşmesinde Eredivisie'nin de payı vardı. Milot Rashica (eski Vitesse oyuncusu) Kökçü'ye mükemmel bir pas verdi ve Kökçü, isabetli bir kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirerek kutlamaları tamamladı.