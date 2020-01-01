Orkun Kökçü ve Mert Çetin, A Milli Takım kampından ayrıldılar

İki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü 'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Mert Çetin, kamptan ayrıldı.

Milli takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takımımızın kampından ayrıldı. Geçmiş olsun Orkun Kökçü ve Mert Çetin." ifadelerine yer verildi.

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Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

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Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını cumartesi akşamı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.