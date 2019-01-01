Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamaya karar verdi.

'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, A Milli Takım tercihini açıkladı.

veya A Milli Takımlarından birinde forma giymesi beklenen Orkun Kökçü, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maça çıkmasına rağmen tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan genç oyuncu, Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilemişti.

2018-19 sezonunda Feyenoord ile 12 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.