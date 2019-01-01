Orkun Kökçü, milli takım konusunda tercihini belirlemedi

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, milli takım tercihinde karar vermediğini, şimdilik Hollanda için oynadığını söyledi.

Eredivisie Lig'inde takımında oynayan genç gurbetçiden, milli takımla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Eredivisie'de parlayan ve adını 'de de duyurmaya başlayan Orkun Kökçü'ye Türkiye'den birçok transfer teklifi geldi. Ancak 18 yaşındaki yıldız, Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayarak bu spekülasyonları sonlandırdı.

Şimdi konuşulan bir diğer konu da milli takım tercihi.

Hollanda U19 Milli Takımı'nda kaptanlık görevini sürdüren Kökçü, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada milli takım için nihai bir karar vermediğini belirtti:

"Türk yetkililerle görüştük ama bu Türkiye U19 takımı içindi. Bu nedenle Hollanda'da kalmayı tercih ettim. Ancak A Takım için bir karar vermedim. Hocamız Maarten Stekelenburg ile bu konuları görüşüyoruz."