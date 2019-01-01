Orkun Kökçü: Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
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Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım tercihini Hollanda yerine Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Feyenoord'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
De Volkskrant' a konuşan Kökçü, kendisiyle geçtiğimiz sezonlarda ilgilenen Beşiktaş'a dair yorumlar yaptı.
Türkiye'de tuttuğu takımın Beşiktaş olduğunu söyleyen Kökçü, "Şu an gelişimim ve geleceğim için Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon buranın önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yine de bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.