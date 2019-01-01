Orkun Kökçü: Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Feyenoord'un 19 yaşındaki yıldız adayı Orkun Kökçü, kalbindeki takımın Beşiktaş olduğunu ve bir gün siyah-beyazlı formayı giymek istediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım tercihini yerine 'den yana kullandığını açıklayan 'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

De Volkskrant' a konuşan Kökçü, kendisiyle geçtiğimiz sezonlarda ilgilenen Beşiktaş'a dair yorumlar yaptı.

Türkiye'de tuttuğu takımın Beşiktaş olduğunu söyleyen Kökçü, "Şu an gelişimim ve geleceğim için Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon buranın önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yine de bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.