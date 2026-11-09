Faslı bir siyasetçi, 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme görevinin Fas'a verilmesi halinde İspanya'nın turnuvanın ev sahipliğinden çekilme tehditlerine yanıt verdi.

Fas, İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası'na birlikte ev sahipliği yapacak, ancak turnuvanın final maçına ev sahipliği konusunda büyük bir çekişme yaşanıyor.

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği dosyası, bu ayın 29 Kasım'ında yapılması planlanan genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İspanya'da siyasi bir meseleye dönüştü; partiler ve önde gelen isimler arasında İspanya'nın final maçına ev sahipliği yapma hakkı konusundaki anlaşmazlık tırmandı.

İspanya muhalefet lideri Alberto Núñez Feijóo, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun final maçına ev sahipliği hakkını Fas'a vermeye karar vermesi halinde ülkesini 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğinden çekmeye hazır olduğunu söyledi.

Halk Partisi lideri Feijóo, bu organizasyona İspanya'nın ev sahipliği yapmasının gayet doğal olduğunu belirtti.

Kendi cephesinden Fas Demokrasi İçin Birlik Partisi Genel Sekreteri İlham Belfahili, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliğinin, erken seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bazı İspanyol siyasi aktörlerin söylemine hâkim olan parti çekişmelerinden uzak, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun ve yetkili komitelerinin kriterlerine tabi sportif bir mesele olduğunu söyledi.

Fas gazetesi "Hespress"e yaptığı özel açıklamalarda, "İspanyol sağının Fas meselelerine yönelik tutumları bugünün ürünü değil, aksine 2026 yazındaki Ceuta ve Melilla olaylarına kadar uzanıyor; bu akım dosyaları siyasileştirmeye ve krallığa zarar vermek için herhangi bir yol aramaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Belfahili, FIFA'nın finali Benslimane'deki Büyük Stat'a verme kararı alması ve İspanya'nın çekilmeyi tercih etmesi durumunda "bunun yalnızca kendisini ilgilendiren bir mesele olduğunu ve gerçekte hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" belirtti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Fas, Portekiz ve İspanya birlikte çekilse bile Dünya Kupası'nı başarıyla düzenleyecek niteliklere ve hazırlığa sahiptir."

"Sporu siyasetle karıştırmayı" kesin olarak reddettiğini dile getiren Belfahili, futbolun "halkları birbirine yakınlaştıran evrensel insani bir mesaj" olduğunu vurgulayarak, "İspanyol sağının seçmen oylarını kazanmak için Dünya Kupası vaatlerini kullanması, Fas'ı ilgilendirmeyen münferit bir seçim çekişmesidir" diye ekledi.

"Fas'ın, kararları ne olursa olsun uluslararası kuruluşların kararlarına saygı duyan bir kurumlar devleti olduğunun" altını çizdi.