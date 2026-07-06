"Oranje'nin kilit oyuncusu, son iki Dünya Kupası maçını şiddetli ağrı ve iğnelerle oynadı"

Frenkie de Jong, Tunus (3-1 galibiyet) ve Fas (1-1, penaltı atışları sonucu mağlubiyet) maçlarını iğne ile oynadı. SPORT’un edindiği bilgiye göre, Hollanda Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu dizinden büyük rahatsızlık duyuyordu.

De Jong, antrenmanda Quinten Timber ile yaşadığı çarpışmanın ardından belinde fiziksel şikayetler yaşıyordu. Timber ise bu çarpışmanın ardından beyin sarsıntısı geçirdi.

Bunun yanı sıra De Jong, dizinden de ciddi şekilde rahatsızlık duyuyordu. İsveç maçı (5-1) öncesinde oynayıp oynamayacağı belirsizdi, ancak buna rağmen yine de ilk 11'de sahaya çıktı.

Hollanda Milli Takımı’nın son iki maçında, FC Barcelona’nın orta saha oyuncusu dizine ağrı kesici iğneler vurdurarak oynadı.

Hollanda milli takımında 70 kez forma giyen oyuncu şu anda tatilde ve birkaç hafta sonra kulübüne katılacak.

Haberlere göre Barça, oyuncunun fiziksel durumu konusunda endişeli değil ve yeni sezon başlamadan önce ağrısının geçeceğini bekliyor.