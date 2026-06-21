Oranje’nin Dünya Kupası’ndaki başarısının ardından yabancı medya kuruluşları hep aynı soruyu soruyor

Hollanda’nın İsveç’e karşı aldığı 5-1’lik çarpıcı galibiyetin ardından yabancı basında övgüler yağdı. Teknik direktör Ronald Koeman’ın liderliğindeki galip takım, bazı çevrelerde dünya şampiyonluğu adayı olarak bile gösteriliyor.

İspanyol Marca gazetesine göre, Oranje başlangıçta var olan şüpheleri ortadan kaldırdı. F Grubu’ndaki iki maçın ardından, Hollanda milli takımı giderek daha ikna edici bir performans sergiliyor.

AS gazetesi, olağanüstü bir performans sergileyen Brian Brobbey’i “İsveç’i yok eden adam” olarak tanımlıyor. İspanyol gazete, Oranje’nin forvetlerinin, Houston’da iki gol atan bu forvetin varlığından en iyi şekilde yararlandığını belirtiyor. “O, savunmacıları bir lambaya üşüşen sivrisinekler gibi kendine çekiyor.”

La Gazzetta dello Sport, Oranje’nin forvetini “The Beast” olarak adlandırıyor ve Brobbey’e doğrudan bir tavsiye veriyor. “İsveç karşısında o kadar dominant bir forvet performansı sergiledi ki, aslında formadaki 1 rakamını çıkarıp sadece 9’u tutması gerekiyor.”

İtalyan gazete, Hollanda’nın bu Dünya Kupası’nda çok ileri gidebileceğini düşünüyor. “Hollanda dünya şampiyonu olabilir mi? Bu soruya artık ‘evet’ cevabı verilebilir.”

The Guardian’a göre Koeman, Brobbey’i ilk 11’de oynatarak haklı çıktı. “Baskı altındaki milli takım teknik direktörünü kısa sürede bir dahi gibi gösterdi.” Brobbey, “güç, teknik ve bitiriciliğin bir karışımı” sayesinde İsveçli savunmacılar için yakalanamaz bir oyuncu oldu.

The Athletic, Koeman’a Brobbey’i as forvet olarak kadroda sabit tutması gerektiğini belirtiyor. “Japonya maçının ardından Koeman’ın takımının Dünya Kupası’nı kazanmak için yeterli niteliklere sahip olup olmadığı sorgulanıyordu. Avrupa’nın bu dev gücü bu seviyeyi koruyabilirse, ciddi bir şampiyonluk adayı olacaktır.”

“Brian Brobbey ile Koeman, aradığı 9 numara oyuncuyu buldu. O, Koeman’ın takımını etrafında şekillendirebileceği bir oyuncu. Defansif açıdan Hollanda’nın hâlâ gelişmesi gerekiyor,” denilerek İsveç karşısında zaman zaman sallantılı görünen savunmaya atıfta bulunuluyor.

"Üç kez finalde yenilen bir takım olarak Hollanda, Dünya Kupası’nda ikinci planda kalmasıyla tanınıyor. Ancak Koeman, takımını en büyük zafere ulaştırmaya kararlı," diyor BBC de Oranje’nin Dünya Kupası’nda şampiyon olacağı ihtimalini göz önünde bulunduruyor.