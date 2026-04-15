Oranje'nin as oyuncusu için Dünya Kupası ciddi tehlike altında: sağlık ekibi iyileşme sürecinde kritik bir hata yaptı

Memphis Depay için talihsizlik. ESPN'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Hollanda Milli Takımı ve Corinthians'ın forveti, uyluk sakatlığından kurtulma sürecinde yeni bir sakatlık geçirdi.

Corinthians'tan bir görevli, Memphis'e henüz yapmaması gereken bir egzersiz yaptırarak hata yaptı. Bunun sonucunda Brezilya'da forma giyen Hollandalı oyuncunun uyluk kemiğinde yeni bir sakatlık meydana geldi.

Memphis'in iyileşme sürecini hızlandırmak için bu hafta başında Corinthians, Fermín Valera Garrido'yu kadrosuna kattı. Forvet, İspanyol fizyoterapisti Atlético Madrid'de oynadığı dönemden tanıyor.

Garrido, Memphis'e EPTE tedavisi uygulayacak. EPTE, Ultrason Kılavuzlu Perkütan Terapötik Elektroliz anlamına gelir; bu, ultrason kılavuzluğunda kuru iğnenin tam olarak doğru yere yerleştirildiği bir fizyoterapi tekniğidir. Elektrik akımları doğrudan etkilenen bölgeye gönderilir ve bu da yeni ve sağlıklı dokunun akışını hızlandırır.

Memphis, 22 Mart'ta Flamengo ile oynanan maçta sakatlandı. Bu nedenle, 55 golle Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçlarını kaçırmak zorunda kaldı.

Memphis'in iyileşme sürecinin beş aşamadan oluştuğu bildiriliyor. Kuvvet antrenmanını yaparken görünüşe göre üçüncü aşamadaydı. Yeni sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşü iki hafta ertelendi.

Bu aksilik olmasaydı, geçen hafta sonu sahalara dönmeyi planlayan Memphis için iyileşme sürecinin son aşaması başlamış olacaktı. Corinthians şimdi 6 Mayıs'ta CONMEBOL Libertadores'te Independiente Santa Fe ile oynanacak maçı hedefliyor.

Ronald Koeman kısa süre önce, sadece tamamen formda olan Memphis'in Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı olduğunu belirtti. ''Süper formda olması gerekiyor; parlamak ve takımımıza katkı sağlamak istiyorsan, yüzde yüz formda olmalısın. Onun bu kadar çabuk yılacağını sanmıyorum. Ama önümüzdeki dönemi nasıl gördüğümü ona dürüstçe söyledim.''