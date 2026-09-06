Kaptan Tim Kleindienst, birden fazla röportajda takım arkadaşlarını açıkça hedef aldı. Örneğin ZDF mikrofonlarına şöyle veryansın etti: "Bir an önce odağımızı 90 dakika boyunca sürecek seviyeye çıkarmamız gerekiyor ve bunun neden olduğunu bilmiyorum, daha az TikTok izlesinler ya da ne bileyim, ne yaptıkları aslında umurumda değil."

İlk haftada RB Leipzig deplasmanında 3-0 kaybeden Gladbach, Elversberg karşısında ikinci yarının ortasında yakaladığı 3-1’lik üstünlük sayesinde galibiyete uzanacak gibi görünüyordu, ancak bu rahat avantajı elinden kaçırdı ve sürpriz rakibinin maçı çevirmesine izin verdi. Böylece Fohlen ligin son sırasına yerleşti ve iki maç sonunda kalesinde şimdiden yedi gol gördü.

Kleindienst için bu kabul edilemez bir durumdu. Milli futbolcu, DAZN karşısında da öfkesine hakim olamadı. Sonuçta Elversberg galibiyeti "tamamen hak edilmişti". Ardından şunları sıraladı: "Burada 3-1 öne geçiyorsun, her şey kontrolün altında ve sonra ne olduğunu bilmiyorum. Bir yerde elektrik kesintisi mi oldu, yoksa bazılarının beyninde neler yaşandı."

Kleindienst’e göre bir iç saha maçında atılan üç gol, "bir yükselen takıma karşı aslında yetmeli ama sanırım yine öyle bir dönemdeyiz ki, her seferinde yediğimiz kadar golü atamıyoruz." Tavsiyesi ise şu oldu: "Arkada aslında ne yaptığımızı biraz sorgulamamız gerekiyor."

Çok sayıda yenilen golün, teknik direktör Eugen Polanski’nin ilk 11’inde yer alan çok sayıdaki genç oyuncuyla bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda Kleindienst şöyle dedi: "Hata yapmaları normal. Ama ikinci, üçüncü, dördüncüden sonra bunun bir noktada bitmesi lazım. Bir maçın içinde de biraz öğrenmek gerekiyor. Ama olan bu değildi."

Bunun yerine Elversberg’e daha ilk iki golü "hediye ettiklerini" söyledi. Ancak forveti asıl rahatsız eden, 80. dakikada konuk ekibin skoru 3-3’e getirdiği pozisyondu. Geriden oyun kurulumunda yapılan top kaybı, Mathieu Nguefack’ın iki gol atan Maurice Krattenmacher’a faul yapmasına yol açtı. Verilen serbest vuruşu Felix Keidel, Gladbach ağlarına şık bir şekilde gönderdi.

Tim Kleindienst: "İsterseniz topu burada tribünlere vurun, zerre umurumda değil"

"Orada anlamsız bir pas yapıyoruz ve yine topu kaybediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Kleindienst, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimizde 3-2 öndesin, istersen topu burada tribünlere vur, zerre umurumda değil. Ama böyle harakiri futbolu oynama. (...)." Kleindienst’e göre sonunda ortaya koydukları şey, "birlikte oynadığımız en büyük rezillikti." Forvet o sırada artık sahada değildi; 77. dakikada gol atamasa da iyi bir performansın ardından Isac Lidberg için oyundan alınmıştı.

Gladbach, üçüncü haftada gelecek hafta sonu bu kez lige parıltılı bir başlangıç yapan Freiburg ile karşı karşıya gelecek. SC, açılıştaki iki galibiyetin ardından Bundesliga puan tablosunda zirvede yer alıyor.