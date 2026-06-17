Orada ama yokmuş gibi… Kongo, Ronaldo ve Portekiz’in Dünya Kupası tarihini mahvediyor

Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan karşılaşmada, Dünya Kupası kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekor kırdı.

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Çarşamba günü oynanan maçta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

"Opta" istatistik ağına göre, Ronaldo maçın tamamı boyunca topa sadece 25 kez dokundu.

Bu, “Madeira Roketi”nin Portekiz milli takımıyla oynadığı büyük turnuvalarda 90 dakika boyunca topa en az dokunduğu maç oldu.

Portekizli yıldız, maç boyunca sadece 3 şut çekti; bunların hepsi de direk ve üst direğin dışına gitti. Böylece, büyük turnuvalarda üst üste 10. maçında da gol atamadı.

Ronaldo’nun performansı, Portekiz milli takımına da yansıdı; takım, Kongo’nun kalesine sadece 7 şut çekti. Bu rakam, 2002’deki Güney Kore maçıyla eşit olarak, Portekiz’in Dünya Kupası tarihindeki en düşük şut sayısı oldu.