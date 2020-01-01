OPTA | Yeni Selçuk İnan; Ömer Bayram

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 geçtiği maçta 2 asist yapan Ömer Bayram, Selçuk İnan'ın parlak sezonunu yakaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında , TT Arena'da 'u konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken Ömer Bayram sergilediği futbolla yine alkış aldı.

Sezon başında gönderilmesi gündemde olan Ömer Bayram, orta sahada bulduğu şansı değerlendirerek müthiş bir çıkış yakaladı. Takımın skor yüküne büyük katkıda bulunan Ömer, Kayserispor mücadelesinde de Donk'un attığı müthiş golün ve Feghouli'nin golün asistini yapmayı başardı.

2 - Ömer Bayram, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaptı. Çılgın. pic.twitter.com/qdIBAMe1Bs — OptaCan (@OptaCan) February 2, 2020

Ömer Bayram bu mücadele ile birlikte bu sezon Süper Lig'deki 8. asistini yapmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan'ın 2014/15 sezonundaki istatistiklerine de yaklaştı. Selçuk o dönem 8 asist yaparak sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük katkıda bulunmuştu.

Daha fazla takım

Ömer bu sezon ilk kez bir maçta 2 asist yaparken diğer golle sonuçlanan paslarını , , Ankaragücü, , ve mücadelerinde vermişti.