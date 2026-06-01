Opta veri ajansı, Hollanda milli takımının Dünya Kupası şansını hesapladı ve bu durum büyük umut vaat ediyor

Veri ajansı Opta’nın son yayınından anlaşıldığı üzere, Hollanda milli takımı için 2026 Dünya Kupası’nda pek fazla şans görülmüyor. Yine de, bir önceki Dünya Kupası’ndaki tahminlere bakıldığında, bu öngörü bir bakıma umut verici.

2022'de, Opta, nihai dünya şampiyonu Arjantin'i sekizinci favori olarak görmüştü. Bu kez, favori listesindeki bu yer Oranje'ye ait, bu da dört yıl önceki tahmin göz önüne alındığında biraz umut veriyor. Veri ajansı, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın takımına şampiyonluk için yüzde 3,6 şans veriyor.

O zamanlar finalde yenilen Fransa en büyük favori olarak görülüyordu, ancak 2026'da bu unvan İspanya'ya gidiyor. Opta'ya göre, son Avrupa şampiyonu yüzde 16,1 ile dünya şampiyonu olma şansını en yüksek olan takım.

Fransa (yüzde 13) ve İngiltere (yüzde 11,2) favori üçlüsünü tamamlıyor. Dördüncü sırada yer alan Arjantin (yüzde 10,4), listede yer alan ilk Avrupa dışı ülke. Komşumuz Belçika ise yüzde 2,4'lük bir şansla son anda ilk 10'a giriyor.

Ancak veriler her şeyi söylemiyor, çünkü Opta son iki Dünya Kupası'nda tamamen yanıldı. 2018'de Brezilya en büyük favori olarak gösterilmişti, ancak o ülke o zaman sadece çeyrek finale kadar gidebildi ve orada Belçika'ya yenildi.

Tahminlerinde genellikle daha isabetli olan isim ise Alman ekonomist Joachim Klement. Son üç Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden Klement, bu yıl için de tahminini açıkladı. Ona göre, Hollanda milli takımı Dünya Kupası'nı kazanacak. İşte bunun nedenini ayrıntılı olarak açıklıyor.