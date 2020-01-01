OPTA | Vedat Muriqi - Mame Thiam karşılaştırması

Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan Mame Thiam ile sarı lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi'nin istatistiklerini OPTA ile karşılaştırdık.

Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden 'de Vedat Muriqi'nin 'ya gideceği konuşuluyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Muriqi'nin boşluğunu dolduracak isim olarak forması giyen 27 Senegalli santrfor yaşındaki Mame Thiam gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olan Muriqi ile Kasımpaşa'nın en golcü ikinci ismi Thiam'ın performanslarını OPTA verileri ile karşılaştırdık:

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- Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonda Vedat Muriqi 32 maça çıktı. Mame Thiam ise 25 maçta görev aldı.

- Muriqi 3’ü penaltından olmak üzere 15 gol atarken, beyaz noktaya gitmeyen Thiam ise rakip ağları 11 kez havalandırdı.

- Muriqi geçtiğimiz sezon rakip ceza sahasında 221 kez topla buluştu. Toplamda 100 şut çekti, 46 kez isabet buldu. Gole çevirme oranı %15 oldu.

- 103 kez rakip ceza sahasında buluşan Thiam ise toplamda 52 kez şansını denedi, 23 şutunda kaleyi tutturdu. Yüzde 21’lik gole çevirme oranı yakaladı.

- Geçen sezon 43 kez gol şansı yaratan Muriqi, 5 asistle oynadı. 860 pas veren Kosovalı, bu pasların 583’ünde isabet buldu. %68’lik isabet oranı tutturdu.

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- 21 kez gol şansı yaratan Senegalli ise 4 asist yaptı. Verdiği 537 pasta 419 kez isabet sağlayan Thiam, yüzde 78’lik isabet oranı ile dikkatleri üzerinde topladı.

- Hava toplarında ligin en iyilerinden olan Muriqi, 271 hava topu mücadelesinin 158’ini kazandı. Thiam ise 131 hava topu mücadelesininin sadece 41’inde galip geldi.

- İki futbolcunun çalım becerisi benzerliği ile dikkat çekti. Muriqi 46 çalım denemesinin 27’sinde başarılı oldu ve %59’luk başarı yüzdesi tutturdu. Thiam ise 47 denemesinde 29 kez başarıya ulaştı ve %62’lik başarı yüzdesi yakaladı.