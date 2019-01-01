OPTA | Ünal Karaman zirvede bıraktı

Ünal Karaman, Trabzonspor'un başında en az 25 maça çıkan teknik direktörler arasında gol ortalaması en yüksek isim olarak tarihe geçti.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkese parmak ısırtan 'da teknik direktör Ünal Karaman bordo mavili ekiple yollarını ayırdı. Karaman'ın başarısı istatistiklere de yansıdı.

Geçtiğimiz sezon bordo mavili takımın başına geçen Ünal Karaman, 34 haftalık maratonu 4. sırada tamamlamıştı. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz sezon aldığı puandan ziyade Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır gibi yeteneklerin gösterdiği performansla alkış almıştı. Karaman ustalık eserini ise bu sezonun ilk yarısında gösterdi.

32 - @Trabzonspor, 2010/11'den (42 puan) bu yana ilk 17 haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor. Karadeniz. pic.twitter.com/PWrtJ49RRR — OptaCan (@OptaCan) December 28, 2019

Ligin ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Trabzonspor, daha fazla puanı en son 9 yıl önce toplamıştı. Karadeniz ekibi 2010/11 sezonunun ilk yarısını tam 42 puanla tamamlayarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Trabzonspor, o günden bu yana en çok puanı Ünal Karaman'la bu sezon toplamış oldu.

1.94 - Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında en az 25 maça çıkan teknik direktörler arasında gol ortalaması en yüksek isim Ünal Karaman: 1.94 (52 maç). Ayrılık. pic.twitter.com/shnk1DO5h4 — OptaCan (@OptaCan) December 30, 2019

Karamanlı Trabzonspor ayrıca en golcü takım olma özelliğine de ulaştı. Bordo mavili takımın başında en az 25 maça çıkan teknik direktörler arasında 1.94'lük gol ortalamasıyle en yüksek orana ulaşan isim de Ünal Karaman.