OPTA | Trabzonspor'un maestrosu Sosa

Bordo mavili takımın Galatasaray'ı 3-1 devirdiği maçta hem gol hem de asist yapan Jose Sosa, kusursuz bir futbol gecesi geçirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında , konuk olduğu 'ı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo mavili takımın golleri Sosa, Novak ve Sörloth'tan geldi.

Trabzonspor'da Sosa attığı bir gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.

Haberin devamı aşağıda

Arjantinli oyuncu takımının kazandığı penaltıda topu ağlara gönderirken Novak'ın attığı golde de açtığı orta ile asisti yapan isimdi.

Daha fazla takım

1 - Trabzonspor forması giyen Jose Sosa'nın Galatasaray maçındaki performansı:



Gol katkısı: ⚽️&🅰️

Pas yüzdesi: 84

Şut pası: 3

Kazandığı ikili mücadele: 4



Maestro. pic.twitter.com/28x8oBUdv3 — OptaCan (@OptaCan) July 5, 2020

Maç boyu 75 pas veren Sosa, Trabzonspor'un topla en çok buluşan oyuncusuydu. Bu pasların %84'ünü isabetli kullanırken 9 kez de rakip ceza sahasına orta yaptı.

Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giyen Sosa, takımına skor olarak 7 gol 7 asistle yardım etti.