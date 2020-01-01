OPTA | Trabzonspor'un maestrosu Sosa
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo mavili takımın golleri Sosa, Novak ve Sörloth'tan geldi.
Trabzonspor'da Sosa attığı bir gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.
Arjantinli oyuncu takımının kazandığı penaltıda topu ağlara gönderirken Novak'ın attığı golde de açtığı orta ile asisti yapan isimdi.
1 - Trabzonspor forması giyen Jose Sosa'nın Galatasaray maçındaki performansı:— OptaCan (@OptaCan) July 5, 2020
Gol katkısı: ⚽️&🅰️
Pas yüzdesi: 84
Şut pası: 3
Kazandığı ikili mücadele: 4
Maestro. pic.twitter.com/28x8oBUdv3
Maç boyu 75 pas veren Sosa, Trabzonspor'un topla en çok buluşan oyuncusuydu. Bu pasların %84'ünü isabetli kullanırken 9 kez de rakip ceza sahasına orta yaptı.
Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giyen Sosa, takımına skor olarak 7 gol 7 asistle yardım etti.