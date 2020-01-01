Trabzonspor

OPTA | Trabzonspor'un maestrosu Sosa

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Jose Sosa Trabzonspor
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Bordo mavili takımın Galatasaray'ı 3-1 devirdiği maçta hem gol hem de asist yapan Jose Sosa, kusursuz bir futbol gecesi geçirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo mavili takımın golleri Sosa, Novak ve Sörloth'tan geldi.

Trabzonspor'da Sosa attığı bir gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.

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Arjantinli oyuncu takımının kazandığı penaltıda topu ağlara gönderirken Novak'ın attığı golde de açtığı orta ile asisti yapan isimdi.

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    Maç boyu 75 pas veren Sosa, Trabzonspor'un topla en çok buluşan oyuncusuydu. Bu pasların %84'ünü isabetli kullanırken 9 kez de rakip ceza sahasına orta yaptı.

    Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giyen Sosa, takımına skor olarak 7 gol 7 asistle yardım etti. 

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