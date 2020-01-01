OPTA | Süper Lig ve Avrupa'da en çok gol krallığı yaşayanlar
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La Liga'da 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Şampiyonluğunu perşembe günü ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e karşı oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, tarihindeki 34. şampiyonluğunu kazandığı sezonu 87 puanla bitirdi.
Öte yandan La Liga'da gol kralı 25 golle, Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 7. kez (Daha önce 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 sezonları) La Liga'da gol krallığı unvanını aldı.
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol krallığı yaşayan oyuncular
|LİG
|OYUNCU
|TAKIM
|ÜLKE
|GOL KRALLIĞI
|SEZONLAR
|La Liga
|Lionel Messi
|Barcelona
|Arjantin
|7
|2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|Bundesliga
|Gerd Müller
|Bayern Münih
|Almanya
|7*
|1966/67, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1977/78
|Süper Lig
|Metin Oktay
|Galatasaray
|Türkiye
|6
|1959, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1968/69
|Serie A
|Gunnar Nordahl
|AC Milan
|İsveç
|5
|1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55
|Ligue 1
|Carlos Bianchi
|Reims/PSG
|Arjantin
|5
|1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79
|Ligue 1
|Delio Onnis
|Monaco/Tours/Toulon
|Arjantin
|5*
|1974/75, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1983/84
|Ligue 1
|Jean-Pierre Papin
|Marsilya
|Fransa
|5
|1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92
|Premier Lig
|Thierry Henry
|Arsenal
|Fransa
|4
|2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06
*Gerd Müller, üç gol krallığını başka oyuncularla paylaştı: 1966/67'de Lottar Emmerich, 1973/74'te Jupp Heynckes & 1977/78'de Dieter Müller.
*Delio Onnis, 1983/84'teki gol krallığını Patrice Garande ile ortak kazandı.