La Liga

OPTA | Süper Lig ve Avrupa'da en çok gol krallığı yaşayanlar

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GERMANY ONLY: LIONEL MESSI BARCELONA
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Barcelonalı Lionel Messi 25 golle, kariyerinde 7. kez La Liga'da gol kralı oldu.

La Liga'da 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyonluğunu perşembe günü ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e karşı oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, tarihindeki 34. şampiyonluğunu kazandığı sezonu 87 puanla bitirdi.

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Öte yandan La Liga'da gol kralı 25 golle, Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 7. kez (Daha önce 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 sezonları) La Liga'da gol krallığı unvanını aldı.

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    LİG OYUNCU TAKIM ÜLKE GOL KRALLIĞI SEZONLAR
    La Liga Lionel Messi Barcelona Arjantin 7 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
    Bundesliga Gerd Müller Bayern Münih Almanya 7* 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1977/78
    Süper Lig Metin Oktay Galatasaray Türkiye 6 1959, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1968/69
    Serie A Gunnar Nordahl AC Milan İsveç 5 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55
    Ligue 1 Carlos Bianchi Reims/PSG Arjantin 5 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79
    Ligue 1 Delio Onnis Monaco/Tours/Toulon Arjantin 5* 1974/75, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1983/84
    Ligue 1 Jean-Pierre Papin Marsilya Fransa 5 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92
    Premier Lig Thierry Henry Arsenal Fransa 4 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06

    *Gerd Müller, üç gol krallığını başka oyuncularla paylaştı: 1966/67'de Lottar Emmerich, 1973/74'te Jupp Heynckes & 1977/78'de Dieter Müller.

    *Delio Onnis, 1983/84'teki gol krallığını Patrice Garande ile ortak kazandı.

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