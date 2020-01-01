OPTA | Süper Lig'de en çok puanı kim topladı, en yüksek puan ortalaması kimde?
Bir dönem Fenerbahçe'de çalışan Portekizli Vitor Pereira, Süper Lig'in en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olarak göze çarpıyor.
Son 10 yılda Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik adamların baz alındığı değerlendirmede, Fenerbahçe'de 2015/16 sezonunda çalışan Vitor Pereira, 34 haftalık Süper Lig maratonunda 2,18 puan ortalaması tutturdu. Portekizli teknik adamı ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip ediyor. Deneyimli isim 2,03 puan ortalamasına sahip.
İki ismi 1,96 puan ortalamasıyla Roberto Mancini ve Şenol Güneş takip ediyor.
En yüksek puan Şenol Güneş'te
Son 10 yıllık dönemde en çok puanı Şenol Güneş elde etti. Bu süreçte Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev alan 68 yaşındaki teknik adam, 516 puan topladı.
Şenol Güneş'i 492 puan'la Aykut Kocaman, 420 puanla da Abdullah Avcı takip ediyor.
|Teknik direktör
|Maç
|Puan
|Puan ortalaması
|Vitor Pereira
|34
|74
|2.18
|Fatih Terim
|164
|333
|2.03
|Roberto Mancini
|28
|55
|1.96
|Şenol Güneş
|263
|516
|1.96
|Slaven Bilic
|68
|131
|1.93
|Cesare Prandelli
|10
|19
|1.90
|Dick Advocaat
|34
|64
|1.88
|Hüseyin Çimşir
|16
|30
|1.88
|Abdullah Avcı
|232
|420
|1.81
|Jan Olde Riekerink
|29
|51
|1.76
|Aykut Kocaman
|280
|492
|1.76
|Igor Tudor
|50
|84
|1.68
|Ersun Yanal
|201
|327
|1.63
|Ünal Karaman
|68
|103
|1.51
|Tayfur Havutçu
|14
|21
|1.50
|Sergen Yalçın
|122
|178
|1.46
|Hamza Hamzaoğlu
|199
|289
|1.45
|Bernd Schuester
|25
|36
|1.44
|İsmail Kartal
|90
|129
|1,43
|Erol Bulut
|90
|128
|1.42