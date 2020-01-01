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OPTA | Süper Lig'de en çok puanı kim topladı, en yüksek puan ortalaması kimde?

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Vitor Pereira 07282015
Getty Images
Son 10 yılda Süper Lig'de en çok puanı Şenol Güneş toplarken, en yüksek puan ortalamasını Vitor Pereira elde etti.

Bir dönem Fenerbahçe'de çalışan Portekizli Vitor Pereira, Süper Lig'in en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olarak göze çarpıyor. 

Son 10 yılda Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik adamların baz alındığı değerlendirmede, Fenerbahçe'de 2015/16 sezonunda çalışan Vitor Pereira, 34 haftalık Süper Lig maratonunda 2,18 puan ortalaması tutturdu. Portekizli teknik adamı ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip ediyor. Deneyimli isim 2,03 puan ortalamasına sahip.

İki ismi 1,96 puan ortalamasıyla Roberto Mancini ve Şenol Güneş takip ediyor.

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    En yüksek puan Şenol Güneş'te

    Son 10 yıllık dönemde en çok puanı Şenol Güneş elde etti. Bu süreçte Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev alan 68 yaşındaki teknik adam, 516 puan topladı.

    Şenol Güneş'i 492 puan'la Aykut Kocaman, 420 puanla da Abdullah Avcı takip ediyor.

    Teknik direktör Maç Puan Puan ortalaması
    Vitor Pereira 34 74 2.18
    Fatih Terim 164 333 2.03
    Roberto Mancini 28 55 1.96
    Şenol Güneş 263 516 1.96
    Slaven Bilic  68 131 1.93
    Cesare Prandelli 10 19 1.90
    Dick Advocaat 34 64 1.88
    Hüseyin Çimşir 16 30 1.88
    Abdullah Avcı 232 420 1.81
    Jan Olde Riekerink 29 51 1.76
    Aykut Kocaman 280 492 1.76
    Igor Tudor 50 84 1.68
    Ersun Yanal 201 327 1.63
    Ünal Karaman 68 103 1.51
    Tayfur Havutçu 14 21 1.50
    Sergen Yalçın 122 178 1.46
    Hamza Hamzaoğlu 199 289 1.45
    Bernd Schuester 25 36 1.44
    İsmail Kartal 90 129 1,43
    Erol Bulut 90 128 1.42

     

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