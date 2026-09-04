Yeni sezon Şampiyonlar Ligi mücadeleleri henüz başlamadan, "Opta" şirketine ait süper bilgisayarın kupaya en yakın takımın kimliğini açıklamasının ardından tahminler erkenden alevlenmeye başladı. Listede, mevcut şampiyonla ilgili büyük bir sürpriz de yer aldı.

2026-2027 sezonu mücadelelerine yönelik 10 bin simülasyona dayanan "Opta" tahminlerine göre Arsenal, yüzde 21,2'lik oranla adaylar listesinin başında yer alarak yüzde 19,9'a sahip Bayern Münih'i az bir farkla geride bıraktı. Manchester City ise yüzde 12'lik oranla üçüncü sırada geldi.

Arsenal'in aday gösterilmesi, olağanüstü bir Avrupa sezonunun ardından geldi. Zira takım geçen sezon finale ulaşmış, ancak penaltı atışları sonucunda Paris Saint-Germain karşısında mağlup olmuştu. Yine de teknik direktör Mikel Arteta'nın öğrencilerinin sergilediği performans, süper bilgisayarın hesaplamalarında ekibi yeni sezonun en öne çıkan adayı yaptı.

Şampiyon zirve mücadelesinin dışında

En dikkat çekici sürpriz, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Paris Saint-Germain'in yalnızca dördüncü sırada yer almasıydı. İstatistiksel model, ekibe kupayı elinde tutma ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğu kazanma konusunda yüzde 7,7'lik bir şans tanıdı.

Fransız ekibi, üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanarak turnuvanın tarihine geçmenin hayalini kuruyor; ancak "Opta" rakamları, son iki sezonda kupayı kazanmış olmasına rağmen ekibe rakipleri karşısında büyük bir avantaj tanımıyor.

Barcelona ise yüzde 7'lik oranla beşinci sırada yer alarak, yüzde 5,1 ile altıncı sırada bulunan ezeli rakibi Real Madrid'in önüne geçti. Bu oran, Liverpool'un aldığı oranla aynı.

Barcelona'nın görevi, kıtanın önde gelen ekiplerinden birçoğuyla oynamayı beklediği maçlar nedeniyle en baştan zor görünüyor. Real Madrid ise bilgisayar tahminlerinde gerilemesine rağmen Avrupa'daki konumunu geri kazanma hedefiyle turnuvaya giriyor.