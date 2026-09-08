Salı akşamı yeni Şampiyonlar Ligi sezonu, lig aşamasının 1. haftasıyla resmen başlıyor. Bunun öncesinde veri şirketi Opta, bu sezon Devler Ligi'ni kazanmaya en yakın kulübün hangisi olduğunu hesapladı. Buna göre favori, yüzde 20,9'luk kazanma ihtimaliyle Arsenal.

Arsenal'i Bayern Münih (yüzde 18,9), Manchester City (yüzde 12,0) ve Barcelona (yüzde 8,7) takip ediyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain ise yüzde 6,3'lük kazanma ihtimaliyle beşinci favori konumunda.

PSV ise 16. sırada yer alıyor: Eindhoven ekibinin kupayı kazanma ihtimali yüzde 0,8 olarak değerlendiriliyor. 32. sıradaki Feyenoord için tahminler daha da olumsuz: yüzde 0,03.

Feyenoord'dan daha az şans verilen sadece dört takım var. Bunlar LASK Linz (yüzde 0,02), Sabah FC (yüzde 0,02), Shakhtar Donetsk (yüzde 0,00) ve Slovan Bratislava (yüzde 0,00).

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta başlıyor. Programda Real Madrid - Inter, Porto - Manchester City ve Borussia Dortmund - Villarreal maçları da yer alıyor.

Geçen sezon Opta süper bilgisayarı, Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'un kazanacağını öngörmüştü. Ancak İngiliz kulübü çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e elendi.

Turnuvayı sonunda kazanan PSG, geçen sezon sezon öncesi tahminlerde üçüncü sırada yer almıştı. O dönemde şampiyonluk için ikinci favori ise, finali sonunda kaybeden Arsenal'di.