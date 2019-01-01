OPTA | Pasörlerin arasında Çağlar Söyüncü parlıyor

Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas veren 3. oyuncu oldu.

Premier Lig'de Çağlar Söyüncü fırtınası esmeye devam ediyor. Yetenekli stoper bu sezon tüm maçlarda forma giyerken pas istatistiklerinde de tepeye çıktı.

Premier Lig'de en çok isabetli pas yapan futbolcular:



1⃣ - Virgil van Dijk: 780 pas

2⃣ - Jorginho: 765 pas

3⃣ - Çağlar Söyüncü: 733 pas



🇹🇷👏 pic.twitter.com/ip31P4BunV — Goal (@GoalTurkiye) November 13, 2019

Mücadeleci oyunu, çabukluğu ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken Çağlar, 'nin en fazla isabetli pas yapan oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

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23 yaşındaki oyuncu isabetli pas istatistiinde Premier Lig'de de derece yapmış durumda. Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Van Dijk 780 pas, 'nin oyun kurucusu Jorginho 765 pas isabetiyle oynadı. Çağlar ise bu iki ismin arkasında 733 pas isabeti tutturdu.

Formayı bırakmıyor

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla ligde sadece 8 maça çıkan Çağlar, bu sezon tam tersi bir görüntü sergileyerek oynanan 12 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi.

Çağlar bu maçlarda 1 gol attı 1 de asist yaptı.