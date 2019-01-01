Opta oyuncu raporu: Takımına görünen ve görünmeyen katkı sağlayanlar
ANALİZ | Barış Gerçeker @barisgrckr
Takımların başta gol beklentisi (xG) olmak üzere, toplu oyunda neyi nasıl yaptığını anlatmaya başladığımız yazı oldukça ilgi gördü. Aynı kapsamda, Opta'nın topladığı veri detayının izin verdiği şeylerden biri oyuncu performanslarını da mercek altına aldık. Sezon yeni başladığı için bu sezona dair oyuncu verileri henüz küçük bir havuzdan derlendi ve sezon ilerledikçe daha anlamlı hale gelecek. Ancak önceki iki sezonun verilerini de eklediğimiz yazımızın yine ilginizi çekeceğinizi umuyoruz.
Yazıda geçen kavramların ne anlama geldiğini yazı içinde tekrarlayıp uzatmamak için sizi sayfalarımızda yer alan ve eklemeler oldukça güncellenecek olan Opta Sözlük'e yönlendirelim ve doğrudan konuya girelim.
Öncelikle oyuncuların takımlarının akan oyundaki dizilerine dahil olma ortalamalarına bakalım. Süreye bağımlı bir ölçüm olduğu için oyuncuların toplam sayılarını "90 dakika başına" olacak şekilde tekrar hesapladık ve 2017-18 ile 2018-19 sezonları için en az 900 dakika oynamış olma şartı ekledik, devam eden sezon için ise maçların yarısında sahada kalmış olma kriterinden minimum 180 dakika oynama şartı koyduk. Sonuçlar çok şaşırtıcı değil:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk
|Emre Belözoğlu
|Başakşehir
|2032
|59.4
|Tolgay Arslan
|Beşiktaş
|1725
|56.6
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|1497
|56.2
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|2104
|55.4
|Mathieu Valbuena
|Fenerbahçe
|1577
|54.8
|Gökhan İnler
|Başakşehir
|1144
|54.5
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|2443
|53.8
|Jose Sosa
|Trabzonspor
|1684
|53.7
|Selçuk İnan
|Galatasaray
|1146
|52.4
|Gael Clichy
|Başakşehir
|2790
|52.4
Süper Lig 2017-18 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk
|Josue
|Akhisarspor
|1482
|56.8
|Hector Canteros
|Ankaragücü
|1020
|55.2
|Jose Sosa
|Trabzonspopr
|2459
|55.2
|Emre Belözoğlu
|Başakşehir
|1648
|55.0
|Gael Clichy
|Başakşehir
|2185
|55.0
|Mathieu Valbuena
|Fenerbahçe
|1176
|54.6
|Ogenyi Onazi
|Trabzonspor
|1305
|53.5
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|1983
|53.2
|Junior Caiçara
|Başakşehir
|2970
|52.2
|Selçuk İnan
|Galatasaray
|1033
|51.6
Süper Lig 2018-19 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|360
|60.8
|Gökhan Gönül
|Beşiktaş
|360
|56.0
|Emre Belözoğlu
|Fenerbahçe
|254
|55.6
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|360
|55.3
|Ahmet Oğuz
|Gençlerbirliği
|207
|54.8
|Mariano
|Galatasaray
|354
|54.7
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|360
|53.5
|Sakıb Aytaç
|Yeni Malatyaspor
|180
|53.5
|Jailson
|Fenerbahçe
|360
|53.0
|Tolga Ciğerci
|Fenerbahçe
|285
|52.1
Süper Lig 2018-19 sezonu
Emre Belözoğlu'nun dışında üç sezonda da kendine ilk 10'da yer alan oyuncu bulunmazken, listelerde Abdullah Avcı takımlarının ağırlığını da hissediyoruz.
Karşılaştırma olabilmesi için Premier Lig'de 2018-19 sezonunda en az 1000 dakika sahada kalan oyuncular için ilk 10 ise şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk
|Jorginho
|Chelsea
|3165
|62.0
|Oleksandr Zinchenko
|Manchester City
|1153
|60.7
|Trent Alexander-Arnold
|Liverpool
|2466
|59.9
|Granit Xhaka
|Arsenal
|2501
|59.2
|Kieran Trippier
|Tottenham
|2278
|58.5
|Andrew Robertson
|Liverpool
|3219
|57.6
|Marcos Alonso
|Chelsea
|2761
|57.0
|James Milner
|Liverpool
|1786
|56.7
|Jordan Henderson
|Liverpool
|1982
|56.1
|Kyle Walker
|Manchester City
|2777
|55.9
EPL 2018-19 sezonu
Chelsea'nin Sarri'li sezonu oldukça kafa karıştırıcı oldu ve bu kafa karıştırıcılığın ortasında olan isimlerden biri de Napoli'den getirdiği öğrencisi Jorginho'ydu. Oyuncu, Kante'nin mevkisinin de kaymasına neden olurken, gözüktüğü kadarıyla top Chelsea'deyken 90 dakikada ortalama 62 kez topla buluşarak vazgeçilmez bir oyuncu olmuş. City'den bu listede iki ofansif bek bulunuyor, bunlardan Zinchenko'nun dakikasının az olması (ama asgari sınırımızı sağlaması) onu listede olması beklenenden biraz daha yukarıya taşımış durumda. Listedeki bekler bununla kalmıyor. Merkes oyuncularından ise Xhaka, Milner ve Henderson listedeler.
Oyuncuların, maçlar içinde takımlarının dahil olduğu dizilerin kaçının golle sonuçlandığına bakınca çıkan tablo ise şu şekilde:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Golle biten akan oyun dizisi
|Bafetimbi Gomis
|Galatasaray
|2805
|31
|Garry Rodrigues
|Galatasaray
|2502
|26
|Edin Visca
|Başakşehir
|2839
|26
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|2275
|24
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|2443
|24
|Ryan Babel
|Beşiktaş
|2686
|24
|Giuliano
|Fenerbahçe
|2594
|23
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|2649
|23
|Anderson Talisca
|Beşiktaş
|2690
|23
|Emre Akbaba
|Alanyaspor
|2867
|23
Süper Lig 2017-18 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Golle biten akan oyun dizisi
|Edin Visca
|Başakşehir
|3049
|24
|Mbaye Diagne
|Kasımpaşa/Galatasaray
|2523
|22
|Vedat Muriqi
|Rizespor
|3026
|22
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|2220
|20
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|2521
|20
|Hugo Rodallega
|Trabzonspor
|2685
|20
|Robinho
|Sivasspor/Başakşehir
|2687
|20
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|3053
|20
|Sofiane Feghouli
|Galatasaray
|2102
|18
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|2240
|18
Süper Lig 2018-19 sezonu
Bekleneceği üzere, her iki sezonda da gol kralları, asist kralları ve krallık yarışındaki oyuncular listelerin üstlerinde yer alıyor. 2017-18 sezonu sonunda Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba o sezonun listesindeki tek yerli isim. 2018-19 sezonunda ise bu kategoride ilk onda yerli oyuncu bulunmuyor.
2019-20 sezonu için takımların gol sayıları henüz düşük olduğu için oyuncuların dahil olduğu golle biten oyun dizilerinin sayısı da oldukça düşük, ortalamalar da birbirinden ayrılacak kadar dağılmış değil, o nedenle bunu listelemedik. Ancak yine karşılaştırma olması açısından EPL'de geçen sezonun tablosu aşağıdaki gibi:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Golle biten akan oyun dizisi
|Raheem Sterling
|Manchester City
|2776
|39
|Sadio Mane
|Liverpool
|3085
|31
|Sergio Agüero
|Manchester City
|2479
|30
|Eden Hazard
|Chelsea
|2925
|29
|David Silva
|Manchester City
|2409
|27
|Mohamed Salah
|Liverpool
|3256
|27
|Leroy Sane
|Manchester City
|1867
|26
|Alexandre Lacazette
|Arsenal
|2505
|26
|Bernardo Silva
|Manchester City
|2853
|25
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Arsenal
|2731
|24
|Paul Pogba
|Manchester City
|3009
|24
EPL 2018-19 sezonu
Premier Lig'de 2018-19 sezonunun neredeyse bütün hikayesi City – Liverpool çekişmesiyle yazıldı, bunun sayılara da yansımış olması kimseyi şaşırtmıyordur. Hazard, Lacazatte, Aubameyang ve Pogba (ki onunculuğu paylaşarak listeyi 11 kişiye çıkartıyorlar) yine de sızabilmiş durumdalar.
Oyuncuların dahil olduğu dizilerden golle veya en azından şutla bitenlerinin xG zinciri değerleri açısından da listeler aşağıdaki gibi oluştu:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|xG zinciri
|Bafetimbi Gomis
|Galatasaray
|2805
|25.22
|Edin Visca
|Başakşehir
|2839
|23.90
|Ryan Babel
|Beşiktaş
|2686
|22.46
|Garry Rodrigues
|Galatasaray
|2502
|22.43
|Giuliano
|Fenerbahçe
|2594
|22.14
|Anderson Talisca
|Beşiktaş
|2690
|22.04
|Emre Akbaba
|Alanyaspor
|2867
|21.63
|Burak Yılmaz
|Trabzonspor
|2167
|19.06
|Vagner Love
|Alanyaspor
|1623
|19.04
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|2443
|19.02
Süper Lig 2017-18 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|xG zinciri
|Edin Visca
|Başakşehir
|3049
|28.19
|Robinho
|Sivasspor
|2687
|27.94
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|3053
|25.30
|Mbaye Diagne
|Kasımpaşa
|2523
|21.76
|Hugo Rodallega
|Trabzonspor
|2685
|19.98
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|2240
|19.28
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|2220
|17.61
|Vedat Muriqi
|Çaykur Rizespor
|3026
|17.07
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|2350
|16.15
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|2150
|15.79
Süper Lig 2018-19 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|xG zinciri
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|360
|4.68
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|356
|4.37
|Edin Visca
|Başakşehir
|360
|3.46
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|342
|3.41
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|360
|3.36
|Junior Fernandes
|Alanyaspor
|270
|3.33
|Guilherme
|Yeni Malatyaspor
|227
|3.21
|Ozan Tufan
|Fenerbahçe
|360
|2.94
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|353
|2.83
|Jailson
|Fenerbahçe
|360
|2.80
Süper Lig 2019-20 sezonu
Golle biten akan oyun dizilerinde olduğu gibi yine gol kralları ve onu kovalayanların üst sıralarda yer aldığı xG zinciri tablosunda 2017-18 sezonu için Emre Akbaba'nın yanında Türk oyuncu olarak Burak Yılmaz da yerini almış durumda. Geçen sezonun tablosunda ise bu sezonun başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı tek Türk temsilci. Bu sezonun dört haftalık verisinde ilk 10'da kendinye yer bulabilen tek yerli isim ise Ozan Tufan. Bu sezonun Süper Lig verileri yine lig yeni başladığı için olgunlaşmamış durumda ve oyunculardan ziyade takımların gol atma sayılarına bağlı bir ağırlık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine karşılaştırma açısından geçen sezonun EPL tablosu şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|xG zinciri
|Mohamed Salah
|Liverpool
|3256
|30.01
|Raheem Sterling
|Manchester City
|2776
|29.57
|David Silva
|Manchester City
|2409
|28.37
|Bernardo Silva
|Manchester City
|2853
|27.34
|Sadio Mane
|Liverpool
|3085
|25.83
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Arsenal
|2731
|25.68
|Sergio Agüero
|Manchester City
|2479
|25.61
|Roberto Firmino
|Liverpool
|2617
|23.68
|Eden Hazard
|Chelsea
|2925
|23.40
|Raul Jimenez
|Wolverhampton Wanderers
|3122
|21.47
EPL 2018-19 sezonu
Bu tablodaki durum da bir önceki EPL tablosundan çok farklı değil, yine Liverpool ve City ağırlıklı bu listede Lacazette, Pogba ve Sane yok, onların yerlerini ise Liverpool'un artık gizli demeye utandığımız gizli yıldızı Firmino ve geçen sezonun özellikle hücum performansı açısından flaş ekibi Wolverhampton Wanderers'dan Raul Jimenez alıyor.
Bu yazıda inceleyeceğimiz son kalem top taşımalar. Oyuncuların topla en az 5 metre mesafe kat ettiği aksiyonların ölçüldüğü bu kategorinin de tabii ki kırılımları var. Bazılarında ligimizin geçen sezonki ve bu sezonki sayılarıyla, yine EPL karşılaştırmalarını aşağıda bulabilirsiniz:
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Toplam top taşıma sayısı
|Mahmut Tekdemir
|Başakşehir
|2804
|697
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|3053
|680
|Douglas
|Sivasspor
|2820
|586
|Hakan Özmert
|Antalyaspor
|2688
|550
|Fernando Boldrin
|Çaykur Rizespor
|2606
|539
|Edin Visca
|Başakşehir
|3049
|512
|Robinho
|Sivasspor
|2687
|466
|Junior Caiçara
|Başakşehir
|2970
|462
|Deniz Türüç
|Kayserispor
|2259
|462
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|2350
|445
Süper Lig 2018-19 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Toplam top taşıma sayısı
|Jailson
|Fenerbahçe
|360
|111
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|360
|110
|Zanka
|Fenerbahçe
|338
|92
|Deni Milosevic
|Konyaspor
|346
|90
|Fernando Boldrin
|Çaykur Rizespor
|346
|76
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|360
|74
|Marin Anicic
|Konyaspor
|360
|72
|Ismail Aissati
|Denizlispor
|353
|66
|Andre Biyogo Poko
|Göztepe
|360
|64
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|360
|62
|Ozan Tufan
|Fenerbahçe
|360
|62
Süper Lig 2019-20 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Toplam top taşıma sayısı
|Aymeric Laporte
|Manchester City
|3057
|999
|Eden Hazard
|Chelsea
|2925
|973
|David Luiz
|Chelsea
|3239
|937
|Antonio Rüdiger
|Chelsea
|2874
|715
|Felipe Anderson
|West Ham United
|3051
|643
|Bernardo Silva
|Manchester City
|2853
|626
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|3385
|621
|John Stones
|Manchester City
|1763
|607
|Toby Alderweireld
|Tottenham Hotspur
|2923
|579
|Paul Pogba
|Manchester United
|3009
|577
|Matteo Guendouzi
|Arsenal
|2142
|577
EPL 2018-19 sezonu
Burada listelerde mevki ağırlığından bahsetmek giderek zorlaşıyor, daha çok takımlarının profiline ve oyuncunun top ayağına geldiğinde yapmayı öncelikli tercih ettiği şeylere göre çeşitleniyor. Stoper David Luiz'in neden Bernardo Silva'dan daha çok sayıda top taşıdığını da bu nedenle sorgulamayabiliyorsunuz. Ligimize dönecek olursak, gördüğünüz oyuncuların herhalde hiçbirinin neden ve nasıl ilk ona girdiğini sorgulamıyorsunuzdur.
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Ortalama öne taşıma mesafesi
|Avdija Vrsajevic
|Akhisarspor
|1410
|10.59
|Amilton
|Antalyaspor
|1153
|10.28
|Victor Moses
|Fenerbahçe
|900
|10.06
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|1701
|9.93
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|2868
|9.89
|Stelios Kitsiou
|Ankaragücü
|1260
|9.51
|Hadi Sacko
|Ankaragücü
|1137
|9.45
|Ömer Bayram
|Akhisarspor
|1009
|9.39
|Erdem Özgenç
|Ankaragücü
|1287
|9.32
|Bilal Başacçıkoğlu
|Kayserispor
|1209
|9.28
Süper Lig 2018-19 sezonu
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Ortalama öne taşıma mesafesi
|Erkan Kaş
|Yeni Malatyaspor
|180
|11.80
|Junior Morais
|Gazişehir FK
|360
|11.79
|Miguel Lopes
|Kayserispor
|360
|11.46
|Braian Samudio
|Çaykur Rizespor
|340
|11.04
|Tiago Pinto
|Ankaragücü
|225
|10.97
|Zargo Toure
|Gençlerbirliği
|360
|10.81
|Junior Fernandes
|Alanyaspor
|270
|10.68
|Stelios Kitsiou
|Ankaragücü
|346
|10.62
|Michal Pazdan
|Ankaragücü
|360
|10.61
|Daniel Candeias
|Gençlerbirliği
|360
|10.53
Süper Lig 2019-20
|Oyuncu
|Takım
|Süre (dk)
|Ortalama öne taşıma mesafesi
|Josh Murphy
|Cardiff City
|1822
|10.11
|Diogo Jota
|Wolverhampton Wanderers
|2368
|9.84
|Danny Rose
|Tottenham Hotspur
|1798
|9.29
|DeAndre Yedlin
|Newcastle United
|2474
|9.06
|Ricardo Pereira
|Leicester City
|3125
|9.02
|Florent Hadergjonaj
|Huddersfield Town
|1840
|8.99
|Joshua King
|Bournemouth
|2970
|8.97
|Arthur Masuaku
|West Ham United
|1757
|8.92
|Dwight McNeil
|Burnley
|1597
|8.92
|Gaetan Bong
|Brighton and Hove Albion
|1805
|8.76
EPL 2018-19 sezonuOyuncuların topu taşırken rakip kaleye ortalama kaç metre yaklaştıklarını ölçen ortalama öne taşıma mesafesi verilerinde durum tablolardaki gibi.
Önceki sezon verileri tabii ki değişmeyecek, bundan sonraki oyuncu bazlı analizlerde karşılaştırma amaçlı olarak yine karşınıza çıkabilirler. Bu seri sezon içinde güncellendikçe olasıdır ki öne çıkacak, zaten dikkat çeken bir takım oyuncu performanslarının sayısal karşılıklarını da sizle paylaşmış olacağız. Bizi izlemeye devam edin.