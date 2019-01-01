Opta oyuncu raporu: Takımına görünen ve görünmeyen katkı sağlayanlar

Opta'nın gelişmiş ölçümlerine ayağınızı alıştırmaya başlamışken biraz da oyuncu verilerine inelim dedik.

| Barış Gerçeker @barisgrckr

Takımların başta gol beklentisi (xG) olmak üzere, toplu oyunda neyi nasıl yaptığını anlatmaya başladığımız yazı oldukça ilgi gördü. Aynı kapsamda, Opta'nın topladığı veri detayının izin verdiği şeylerden biri oyuncu performanslarını da mercek altına aldık. Sezon yeni başladığı için bu sezona dair oyuncu verileri henüz küçük bir havuzdan derlendi ve sezon ilerledikçe daha anlamlı hale gelecek. Ancak önceki iki sezonun verilerini de eklediğimiz yazımızın yine ilginizi çekeceğinizi umuyoruz.

Yazıda geçen kavramların ne anlama geldiğini yazı içinde tekrarlayıp uzatmamak için sizi sayfalarımızda yer alan ve eklemeler oldukça güncellenecek olan Opta Sözlük'e yönlendirelim ve doğrudan konuya girelim.

Öncelikle oyuncuların takımlarının akan oyundaki dizilerine dahil olma ortalamalarına bakalım. Süreye bağımlı bir ölçüm olduğu için oyuncuların toplam sayılarını "90 dakika başına" olacak şekilde tekrar hesapladık ve 2017-18 ile 2018-19 sezonları için en az 900 dakika oynamış olma şartı ekledik, devam eden sezon için ise maçların yarısında sahada kalmış olma kriterinden minimum 180 dakika oynama şartı koyduk. Sonuçlar çok şaşırtıcı değil:

Oyuncu Takım Süre (dk) Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk Emre Belözoğlu 2032 59.4 Tolgay Arslan Beşiktaş 1725 56.6 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 1497 56.2 Atiba Hutchinson Beşiktaş 2104 55.4 Mathieu Valbuena 1577 54.8 Gökhan İnler Başakşehir 1144 54.5 Younes Belhanda 2443 53.8 Jose Sosa 1684 53.7 Selçuk İnan Galatasaray 1146 52.4 Gael Clichy Başakşehir 2790 52.4

Süper Lig 2017-18 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk Josue Akhisarspor 1482 56.8 Hector Canteros Ankaragücü 1020 55.2 Jose Sosa Trabzonspopr 2459 55.2 Emre Belözoğlu Başakşehir 1648 55.0 Gael Clichy Başakşehir 2185 55.0 Mathieu Valbuena Fenerbahçe 1176 54.6 Ogenyi Onazi Trabzonspor 1305 53.5 Caner Erkin Beşiktaş 1983 53.2 Junior Caiçara Başakşehir 2970 52.2 Selçuk İnan Galatasaray 1033 51.6

Süper Lig 2018-19 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk Caner Erkin Beşiktaş 360 60.8 Gökhan Gönül Beşiktaş 360 56.0 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 254 55.6 Victor Ruiz Beşiktaş 360 55.3 Ahmet Oğuz 207 54.8 Mariano Galatasaray 354 54.7 Nabil Dirar Fenerbahçe 360 53.5 Sakıb Aytaç 180 53.5 Jailson Fenerbahçe 360 53.0 Tolga Ciğerci Fenerbahçe 285 52.1

Süper Lig 2018-19 sezonu

Emre Belözoğlu'nun dışında üç sezonda da kendine ilk 10'da yer alan oyuncu bulunmazken, listelerde Abdullah Avcı takımlarının ağırlığını da hissediyoruz.

Karşılaştırma olabilmesi için Premier Lig'de 2018-19 sezonunda en az 1000 dakika sahada kalan oyuncular için ilk 10 ise şöyle:

Oyuncu Takım Süre (dk) Akan oyun dizisi dahiliyeti / 90 dk Jorginho 3165 62.0 Oleksandr Zinchenko 1153 60.7 Trent Alexander-Arnold 2466 59.9 Granit Xhaka 2501 59.2 Kieran Trippier 2278 58.5 Andrew Robertson Liverpool 3219 57.6 Marcos Alonso Chelsea 2761 57.0 James Milner Liverpool 1786 56.7 Jordan Henderson Liverpool 1982 56.1 Kyle Walker Manchester City 2777 55.9

EPL 2018-19 sezonu

Chelsea'nin Sarri'li sezonu oldukça kafa karıştırıcı oldu ve bu kafa karıştırıcılığın ortasında olan isimlerden biri de 'den getirdiği öğrencisi Jorginho'ydu. Oyuncu, Kante'nin mevkisinin de kaymasına neden olurken, gözüktüğü kadarıyla top Chelsea'deyken 90 dakikada ortalama 62 kez topla buluşarak vazgeçilmez bir oyuncu olmuş. City'den bu listede iki ofansif bek bulunuyor, bunlardan Zinchenko'nun dakikasının az olması (ama asgari sınırımızı sağlaması) onu listede olması beklenenden biraz daha yukarıya taşımış durumda. Listedeki bekler bununla kalmıyor. Merkes oyuncularından ise Xhaka, Milner ve Henderson listedeler.

Oyuncuların, maçlar içinde takımlarının dahil olduğu dizilerin kaçının golle sonuçlandığına bakınca çıkan tablo ise şu şekilde:

Oyuncu Takım Süre (dk) Golle biten akan oyun dizisi Bafetimbi Gomis Galatasaray 2805 31 Garry Rodrigues Galatasaray 2502 26 Edin Visca Başakşehir 2839 26 Nabil Dirar Fenerbahçe 2275 24 Younes Belhanda Galatasaray 2443 24 Ryan Babel Beşiktaş 2686 24 Giuliano Fenerbahçe 2594 23 Trezeguet 2649 23 Anderson Talisca Beşiktaş 2690 23 Emre Akbaba 2867 23

Süper Lig 2017-18 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Golle biten akan oyun dizisi Edin Visca Başakşehir 3049 24 Mbaye Diagne Kasımpaşa/Galatasaray 2523 22 Vedat Muriqi Rizespor 3026 22 Anthony Nwakaeme Trabzonspor 2220 20 Henry Onyekuru Galatasaray 2521 20 Hugo Rodallega Trabzonspor 2685 20 Robinho /Başakşehir 2687 20 Trezeguet Kasımpaşa 3053 20 Sofiane Feghouli Galatasaray 2102 18 Papiss Cisse Alanyaspor 2240 18

Süper Lig 2018-19 sezonu

Bekleneceği üzere, her iki sezonda da gol kralları, asist kralları ve krallık yarışındaki oyuncular listelerin üstlerinde yer alıyor. 2017-18 sezonu sonunda Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba o sezonun listesindeki tek yerli isim. 2018-19 sezonunda ise bu kategoride ilk onda yerli oyuncu bulunmuyor.

2019-20 sezonu için takımların gol sayıları henüz düşük olduğu için oyuncuların dahil olduğu golle biten oyun dizilerinin sayısı da oldukça düşük, ortalamalar da birbirinden ayrılacak kadar dağılmış değil, o nedenle bunu listelemedik. Ancak yine karşılaştırma olması açısından EPL'de geçen sezonun tablosu aşağıdaki gibi:

Oyuncu Takım Süre (dk) Golle biten akan oyun dizisi Raheem Sterling Manchester City 2776 39 Sadio Mane Liverpool 3085 31 Sergio Agüero Manchester City 2479 30 Eden Hazard Chelsea 2925 29 David Silva Manchester City 2409 27 Mohamed Salah Liverpool 3256 27 Leroy Sane Manchester City 1867 26 Alexandre Lacazette Arsenal 2505 26 Bernardo Silva Manchester City 2853 25 Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2731 24 Paul Pogba Manchester City 3009 24

EPL 2018-19 sezonu

Premier Lig'de 2018-19 sezonunun neredeyse bütün hikayesi City – Liverpool çekişmesiyle yazıldı, bunun sayılara da yansımış olması kimseyi şaşırtmıyordur. Hazard, Lacazatte, Aubameyang ve Pogba (ki onunculuğu paylaşarak listeyi 11 kişiye çıkartıyorlar) yine de sızabilmiş durumdalar.

Oyuncuların dahil olduğu dizilerden golle veya en azından şutla bitenlerinin xG zinciri değerleri açısından da listeler aşağıdaki gibi oluştu:

Oyuncu Takım Süre (dk) xG zinciri Bafetimbi Gomis Galatasaray 2805 25.22 Edin Visca Başakşehir 2839 23.90 Ryan Babel Beşiktaş 2686 22.46 Garry Rodrigues Galatasaray 2502 22.43 Giuliano Fenerbahçe 2594 22.14 Anderson Talisca Beşiktaş 2690 22.04 Emre Akbaba Alanyaspor 2867 21.63 Burak Yılmaz Trabzonspor 2167 19.06 Vagner Love Alanyaspor 1623 19.04 Younes Belhanda Galatasaray 2443 19.02

Süper Lig 2017-18 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) xG zinciri Edin Visca Başakşehir 3049 28.19 Robinho Sivasspor 2687 27.94 Trezeguet Kasımpaşa 3053 25.30 Mbaye Diagne Kasımpaşa 2523 21.76 Hugo Rodallega Trabzonspor 2685 19.98 Papiss Cisse Alanyaspor 2240 19.28 Anthony Nwakaeme Trabzonspor 2220 17.61 Vedat Muriqi Çaykur Rizespor 3026 17.07 Yusuf Yazıcı Trabzonspor 2350 16.15 Adem Ljajic Beşiktaş 2150 15.79

Süper Lig 2018-19 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) xG zinciri Vedat Muriqi Fenerbahçe 360 4.68 Papiss Cisse Alanyaspor 356 4.37 Edin Visca Başakşehir 360 3.46 Alexander Sörloth Trabzonspor 342 3.41 Nabil Dirar Fenerbahçe 360 3.36 Junior Fernandes Alanyaspor 270 3.33 Guilherme Yeni Malatyaspor 227 3.21 Ozan Tufan Fenerbahçe 360 2.94 Max Kruse Fenerbahçe 353 2.83 Jailson Fenerbahçe 360 2.80

Süper Lig 2019-20 sezonu

Golle biten akan oyun dizilerinde olduğu gibi yine gol kralları ve onu kovalayanların üst sıralarda yer aldığı xG zinciri tablosunda 2017-18 sezonu için Emre Akbaba'nın yanında Türk oyuncu olarak Burak Yılmaz da yerini almış durumda. Geçen sezonun tablosunda ise bu sezonun başında 'e transfer olan Yusuf Yazıcı tek Türk temsilci. Bu sezonun dört haftalık verisinde ilk 10'da kendinye yer bulabilen tek yerli isim ise Ozan Tufan. Bu sezonun Süper Lig verileri yine lig yeni başladığı için olgunlaşmamış durumda ve oyunculardan ziyade takımların gol atma sayılarına bağlı bir ağırlık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine karşılaştırma açısından geçen sezonun EPL tablosu şöyle:

Oyuncu Takım Süre (dk) xG zinciri Mohamed Salah Liverpool 3256 30.01 Raheem Sterling Manchester City 2776 29.57 David Silva Manchester City 2409 28.37 Bernardo Silva Manchester City 2853 27.34 Sadio Mane Liverpool 3085 25.83 Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2731 25.68 Sergio Agüero Manchester City 2479 25.61 Roberto Firmino Liverpool 2617 23.68 Eden Hazard Chelsea 2925 23.40 Raul Jimenez Wolverhampton Wanderers 3122 21.47

EPL 2018-19 sezonu

Bu tablodaki durum da bir önceki EPL tablosundan çok farklı değil, yine Liverpool ve City ağırlıklı bu listede Lacazette, Pogba ve Sane yok, onların yerlerini ise Liverpool'un artık gizli demeye utandığımız gizli yıldızı Firmino ve geçen sezonun özellikle hücum performansı açısından flaş ekibi Wolverhampton Wanderers'dan Raul Jimenez alıyor.

Bu yazıda inceleyeceğimiz son kalem top taşımalar. Oyuncuların topla en az 5 metre mesafe kat ettiği aksiyonların ölçüldüğü bu kategorinin de tabii ki kırılımları var. Bazılarında ligimizin geçen sezonki ve bu sezonki sayılarıyla, yine EPL karşılaştırmalarını aşağıda bulabilirsiniz:

Oyuncu Takım Süre (dk) Toplam top taşıma sayısı Mahmut Tekdemir Başakşehir 2804 697 Trezeguet Kasımpaşa 3053 680 Douglas Sivasspor 2820 586 Hakan Özmert 2688 550 Fernando Boldrin Çaykur Rizespor 2606 539 Edin Visca Başakşehir 3049 512 Robinho Sivasspor 2687 466 Junior Caiçara Başakşehir 2970 462 Deniz Türüç 2259 462 Yusuf Yazıcı Trabzonspor 2350 445

Süper Lig 2018-19 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Toplam top taşıma sayısı Jailson Fenerbahçe 360 111 Victor Ruiz Beşiktaş 360 110 Zanka Fenerbahçe 338 92 Deni Milosevic 346 90 Fernando Boldrin Çaykur Rizespor 346 76 Adem Ljajic Beşiktaş 360 74 Marin Anicic Konyaspor 360 72 Ismail Aissati 353 66 Andre Biyogo Poko 360 64 Nabil Dirar Fenerbahçe 360 62 Ozan Tufan Fenerbahçe 360 62

Süper Lig 2019-20 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Toplam top taşıma sayısı Aymeric Laporte Manchester City 3057 999 Eden Hazard Chelsea 2925 973 David Luiz Chelsea 3239 937 Antonio Rüdiger Chelsea 2874 715 Felipe Anderson 3051 643 Bernardo Silva Manchester City 2853 626 Virgil van Dijk Liverpool 3385 621 John Stones Manchester City 1763 607 Toby Alderweireld Tottenham Hotspur 2923 579 Paul Pogba 3009 577 Matteo Guendouzi Arsenal 2142 577

EPL 2018-19 sezonu

Burada listelerde mevki ağırlığından bahsetmek giderek zorlaşıyor, daha çok takımlarının profiline ve oyuncunun top ayağına geldiğinde yapmayı öncelikli tercih ettiği şeylere göre çeşitleniyor. Stoper David Luiz'in neden Bernardo Silva'dan daha çok sayıda top taşıdığını da bu nedenle sorgulamayabiliyorsunuz. Ligimize dönecek olursak, gördüğünüz oyuncuların herhalde hiçbirinin neden ve nasıl ilk ona girdiğini sorgulamıyorsunuzdur.

Oyuncu Takım Süre (dk) Ortalama öne taşıma mesafesi Avdija Vrsajevic Akhisarspor 1410 10.59 Amilton Antalyaspor 1153 10.28 Victor Moses Fenerbahçe 900 10.06 Jeremain Lens Beşiktaş 1701 9.93 Fabrice N'Sakala Alanyaspor 2868 9.89 Stelios Kitsiou Ankaragücü 1260 9.51 Hadi Sacko Ankaragücü 1137 9.45 Ömer Bayram Akhisarspor 1009 9.39 Erdem Özgenç Ankaragücü 1287 9.32 Bilal Başacçıkoğlu Kayserispor 1209 9.28

Süper Lig 2018-19 sezonu

Oyuncu Takım Süre (dk) Ortalama öne taşıma mesafesi Erkan Kaş Yeni Malatyaspor 180 11.80 Junior Morais Gazişehir FK 360 11.79 Miguel Lopes Kayserispor 360 11.46 Braian Samudio Çaykur Rizespor 340 11.04 Tiago Pinto Ankaragücü 225 10.97 Zargo Toure Gençlerbirliği 360 10.81 Junior Fernandes Alanyaspor 270 10.68 Stelios Kitsiou Ankaragücü 346 10.62 Michal Pazdan Ankaragücü 360 10.61 Daniel Candeias Gençlerbirliği 360 10.53

Süper Lig 2019-20

Oyuncu Takım Süre (dk) Ortalama öne taşıma mesafesi Josh Murphy 1822 10.11 Diogo Jota Wolverhampton Wanderers 2368 9.84 Danny Rose Tottenham Hotspur 1798 9.29 DeAndre Yedlin 2474 9.06 Ricardo Pereira 3125 9.02 Florent Hadergjonaj Town 1840 8.99 Joshua King 2970 8.97 Arthur Masuaku West Ham United 1757 8.92 Dwight McNeil 1597 8.92 Gaetan Bong and Hove Albion 1805 8.76

EPL 2018-19 sezonu

Oyuncuların topu taşırken rakip kaleye ortalama kaç metre yaklaştıklarını ölçen ortalama öne taşıma mesafesi verilerinde durum tablolardaki gibi.

Önceki sezon verileri tabii ki değişmeyecek, bundan sonraki oyuncu bazlı analizlerde karşılaştırma amaçlı olarak yine karşınıza çıkabilirler. Bu seri sezon içinde güncellendikçe olasıdır ki öne çıkacak, zaten dikkat çeken bir takım oyuncu performanslarının sayısal karşılıklarını da sizle paylaşmış olacağız. Bizi izlemeye devam edin.