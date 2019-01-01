OPTA Notları | Trabzonspor'un derbi serisi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. İşte 5 gollü mücadelenin OPTA istatistikleri...

, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi, Jose Sosa ve Alexander Sörloth ile 3-0 öne geçti. Beşiktaş, Güven Yalçın ile farkı ikiye indirdi. Bordo mavili ekip, 88'de Anthony Nwakaeme ile son noktayı koydu ve 4-1 galip geldi.

OPTA, 5 gollü karşılaşmanın notlarını çıkardı: