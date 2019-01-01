OPTA Notları | Trabzonspor'un derbi serisi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi, Jose Sosa ve Alexander Sörloth ile 3-0 öne geçti. Beşiktaş, Güven Yalçın ile farkı ikiye indirdi. Bordo mavili ekip, 88'de Anthony Nwakaeme ile son noktayı koydu ve 4-1 galip geldi.
OPTA, 5 gollü karşılaşmanın notlarını çıkardı:
- İç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, en son 2010'da evinde art arda dört derbi galibiyeti almıştı.
- Süper Lig'deki son 17 derbi maçının 16'sında rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (31 gol), bu süreçteki 15 maçta kalesini gole kapatamadı (25 gol).
- Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile altıncı haftalarda oynadığı 12 maçın sadece birini kazanabildi (4B 7M).
- Deplasmandaki son beş derbide galip gelemeyen Beşiktaş (1B 4M), Şubat 2012-Mart 2015 arasındaki 12 maçlık süreçten bu yana derbilerdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
- Süper Lig'de deplasmanda beş maçtır kaybeden Beşiktaş, dış sahada en son Kasım 1977'de (7 maç) bundan daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamıştı.
- Süper Lig'de bu sezon beş puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı sisteme geçilen 1994/95 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor.
- İç sahadaki son sekiz Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor (7G 1B), Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Ligde deplasmanda üç maçtır rakiplerinden üç veya daha fazla gol yiyen Beşiktaş, en son Şubat-Mart 2001'de dış sahada art arda üç maçta kalesinde en az üçer gol görmüştü.
- Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından kaydeden Jose Sosa (%67), bu alanda ligin en yüksek yüzdesine sahip oyuncu (en az 10 gol atan oyuncular arasında).
- Son beş sezonda Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım Beşiktaş (11). Dorukhan Toköz de 2019 senesi içinde ligde kendi kalesine en fazla gol atan oyuncu oldu (2).
- Son iki sezonda Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç kaleciden biri Loris Karius (10 gol - Haydar Yılmaz ve Ruud Boffin ile birlikte).
- Süper Lig'de Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı son yedi deplasman maçında galibiyet göremeyen Abdullah Avcı'nın (2B 5M), dış sahada bundan daha uzun süren sadece bir galibiyet hasreti bulunuyor (2000-2008 arasında 17 maç).