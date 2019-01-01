OPTA Notları | Galatasaray'ın iç saha yenilmezlik serisi
Yorum()
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede taraflar puanları paylaştı.
OPTA, golsüz derbinin istatistiklerini çıkardı:
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son beş lig maçı berabere biterken, taraflar en son Nisan 1984-Mart 1986 arasında art arda beş maçta birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı.
- Süper Lig'de 10 maçtır Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray (7B 3M), rakibini en son Ekim 2014'teki maçta mağlup etmişti.
- Galatasaray'a ligde 10 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, bu eşleşmedeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu (3G 7B).
- Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi beş maçtır yenemiyor (4B 1M). Sarı kırmızılılar en son Nisan 1982-Mayıs 1989 arasında (8 maç) bundan daha uzun süreli bir kazanamama serisi yaşamıştı.
- Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son yedi derbide yenilmedi (4G 3B).
- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçın 13'ü berabere sonuçlandı (1G 2M).
- Süper Lig'de 12 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin (10B 2M), son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti (23 Eylül 2017, 2-1).
- Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı beş maçtır sahadan birer puanla ayrılan Fenerbahçe, en son Nisan 1984-Mart 1986 arasında bundan daha uzun bir beraberlik serisine imza atmıştı (12 maç).
- Süper Lig'de evinde 39 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (32G 7B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.
- Ligde bu sezon dokuz puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sistemde yedi puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon) ilk altı haftalar itibarıyla Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı.
- Galatasaray (%75) ve Fenerbahçe (%71) bu sezon ligde en düşük pas isabet yüzdesiyle oynadıkları maçı tamamladılar.
- Ersun Yanal, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıktığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu (5G 6B).