Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor

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Bordo mavili ekip, bu sezon Süper Lig'de iki alanda 18 takım arasında en üst sırada yer alıyor.

Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Yeni Malatyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etti.

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    - Trabzonspor'u konuk ettiği üçüncü Süper Lig maçında ilk yenilgisini alan Yeni Malatyaspor, daha önceki iki karşılaşmayı kazanmıştı.

    - Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sekizini kazandı ve rakiplerine mağlup olmadı (2B).

    - Süper Lig'de 10 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor (2B 8M), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

    - Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan takım Trabzonspor (20).

    - Deplasmanda çıktığı son 23 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi.

    - Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla gol atan takım Trabzonspor (14).

    - Umut Bulut, Mayıs 2014'ten bu yana Süper Lig'de Trabzonspor'a ilk golünü attı.

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    - Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu Filip Novak (11).

    - Süper Lig'e geldiği 2014/15 sezonundan bu yana en fazla frikik golü atan oyuncu Jose Sosa (9).

    - Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği son yedi maçta altı gol kaydetti.

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