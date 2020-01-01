OPTA maç sonu notları: Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlı ekip, Caner Erkin'in 52. dakikada penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmadan galip ayrıldı ve 56'ya yükseltti.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçındaki dördüncü galibiyetini aldı (1M).
- Beşiktaş, Süper Lig'in son beş haftasında oynadığı maçlardan 12 puan çıkardı (1M).
- Sezonun ikinci yarısında İstanbul takımlarıyla oynadığı beş Süper Lig maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki beş karşılaşmada rakiplerine mağlup olmamıştı (2G 3B).
- Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan altı haftalık süreçte en fazla gol atan takım Beşiktaş (14).
- Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu Süper Lig maçını oynadı (9).
- Beşiktaş'ın bu sezon Galatasaray maçının (3) ardından en az şut çektiği mücadele Yeni Malatyaspor karşılaşması oldu (6).
- Caner Erkin, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü kaydetti.
- Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
- Bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Caner Erkin (3 gol & 9 asist).
- Bu sezon Fabien Farnolle'den (3) daha fazla penaltıya sebebiyet veren tek oyuncu Welinton (4).