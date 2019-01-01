OPTA maç sonu notları: Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte öne çıkan istatistikler:
- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 3B), lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
- Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de iç sahadaki 10 maçlık gol atma serisi, bu maçla birlikte sona erdi.
- Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez evinde art arda iki maçta gol yemedi.
- Fenerbahçe ligdeki son iki deplasman maçında, 12'si isabetli toplam 40 şut çekti (Kayserispor – 23 & Yeni Malatyaspor – 17) ve bu maçlarda gol atamadı.
- Fenerbahçe, 2019 takvim senesinde ilk kez üst üste iki Süper Lig deplasmanında gol atamadı.
- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de kalesinde en fazla isabetli şut gördüğü maçı oynadı (6; Alanyaspor maçı ile birlikte).
- Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (6).