OPTA maç sonu notları: Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe

Sarı lacivertli ekibin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

, Süper Lig'in 13. haftasında ile 0-0 berabere kaldı. İşte öne çıkan istatistikler:

- Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 3B), lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

- Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de iç sahadaki 10 maçlık gol atma serisi, bu maçla birlikte sona erdi.

- Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez evinde art arda iki maçta gol yemedi.

- Fenerbahçe ligdeki son iki deplasman maçında, 12'si isabetli toplam 40 şut çekti ( – 23 & Yeni Malatyaspor – 17) ve bu maçlarda gol atamadı.

Haberin devamı aşağıda

- Fenerbahçe, 2019 takvim senesinde ilk kez üst üste iki Süper Lig deplasmanında gol atamadı.

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de kalesinde en fazla isabetli şut gördüğü maçı oynadı (6; maçı ile birlikte).

- Bayındır, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (6).