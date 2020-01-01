Opta maç sonu notları: Trabzonspor - Kasımpaşa

Bordo Mavililer'in file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

Bordo Mavililer, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 'ya 3-1 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında gelen golle 4-3 yenildi.

İşte Opta verilerine göre karşılaşmanın öne çıkan detayları:

- Kasımpaşa, Mayıs 2018'den bu yana 'u Süper Lig'de ilk kez mağlup etti.

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- Kasımpaşa, Trabzonspor'u yendiği son üç Süper Lig maçında rakip filelere toplam 15 gol gönderdi.

- Süper Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç yenilgi aldı.

- Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.

- Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçında toplam 34 gol atıldı.

- Trabzonspor bu sezon öne geçtiği dört Süper Lig maçının üçünde toplam 8 puan kaybetti (1B 2M).

- Trabzonspor'un 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa (24).

- Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği dört Süper Lig maçında 8 gole doğrudan katkı sağladı (6 gol & 2 asist).

- Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.

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- Mickael Tirpan, Süper Lig kariyerinde forma giydiği 20'nci maçta ilk golünü Trabzonspor'a attı.

- Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a ilk kez gol attı.

- Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine gol atan iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor (Edgar Ie ve Serkan Asan).