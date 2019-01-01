Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 6-2 Kayserispor

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Trabzonspor'un Kayserispor'u altı golle geçtiği karşılaşmada iki gol kaydeden Sörloth, bu sezon ilk kez bir maçta iki gol birden attı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kayserispor'u 6-0'lik skorla geçmeyi başardı.

OPTA, bordo mavili ekibin farklı kazandığı maçın öne çıkan detaylarını derledi;

- Trabzonspor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son dört maçı en az ikişer farklı skorlarla kazandı.

Editörün Seçtikleri

- Kayserispor, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a konuk olduğu 15 maçın 11'ini kaybetti (1G 3B).

- Trabzonspor, Mayıs 2016'dan (6-0 vs Rizespor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında altı gol attı.

- Kayserispor deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybetti (toplam 25 gol).

- Trabzonspor, 2010/11'den (42 puan) bu yana ilk 17 haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor (32 puan).

- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor (14), oyuncu Alexander Sörloth (6).

- Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan Alexander Sörloth, bu sezon ligde en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda (12).

- Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Anthony Nwakaeme (15 gol & 14 asist).

- Daniel Sturridge, 26 Eylül 2015'ten (Liverpool-Aston Villa) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.

Haberin devamı aşağıda

- Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı, hem asist yaptı.

- Jose Sosa'nın Süper Lig kariyerinde iki asist yaptığı son maç yine Kayserispor'a karşıydı (30 Nisan 2016: Beşiktaş-Kayserispor).

- Ömer Uzun bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç üçüncü oyuncu oldu (19 yıl 308 gün).

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