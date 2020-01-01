OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa

Trabzonspor'u yıldızı Alexander Sörloth, Kasımpaşa filelerini 3 kez sarsarak Süper Lig'deki ilk hat trick'ini yapmış oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında 'yı konuk eden , sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavili takımın golcüsü Alexander Sörloth, bu maçta 3 gol atarak Süper Lig'de ilk kez hat-trick sevinci yaşadı;

- Kasımpaşa ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (5G 2B), tek yenilgisini 5 Mayıs 2018'de evinde aldı (2-5).

- Son sekiz haftada sadece bir galibiyet alabilen Kasımpaşa (7M), son üç Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti.

- Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında bu sezon topa en fazla sahip olduğu (%62) ve en fazla isabetli pas yaptığı (518) Süper Lig maçını oynadı.

- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor (15).

- Kasımpaşa bu sezon maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen ekip (24).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth (20; 15 gol & 5 asist)

- Süper Lig'de oynadığı son iki sezonda Trabzonspor formasıyla en fazla gol katkısı yapan oyuncu Anthony Nwakaeme (17 gol & 15 asist).

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- 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla frikik golü atan oyuncu Jose Sosa (8).

- Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk hat-trick'ini Kasımpaşa karşısında yaptı.

- Hüseyin Çimşir, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta en farklı galibiyeti alan teknik direktör oldu.

