OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor

Arjantinli oyuncu bordo mavili formayla bir maçta ilk defa hem gol hem de asist katkısı yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında , konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Rizespor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Trabzonspor (1B), bu süreçte rakip filelere 23 gol gönderdi (ortalama 3.3 gol).

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- Dış sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçının altısını kaybeden Rizespor (1G 1B), daha önceki 10 karşılaşmada bir yenilgi almıştı (5G 4B).

- Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarısını geride kapattığı son yedi maçın ikisini kazanırken, bu galibiyetlerin ikisi de 2019/20 sezonunda Rizespor'a karşı geldi.

- 2014/15 sezonunda 20 kafa golü atan Trabzonspor, o tarihten bu yana en fazla kafa golü attığı sezonu oynuyor (11).

- Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir maçta hem gol, hem asist katkısı yaptı.

- Anthony Nwakaeme, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi olan Rizespor karşısında çıktığı dört maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 4 asist).

- Caleb Ekuban, 1 Eylül 2019'dan (vs ) bu yana Süper Lig'de ilk golünü attı.

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- Rizespor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşine doğrudan katkı sağlayan Skoda (4 gol & 1 asist), ilk kez bir dış saha maçında fileleri havalandırdı.

- Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a iki maçta da gol atan tek oyuncu Dario Melnjak (toplam 2 gol).

- Hüseyin Çimşir, Mart 2004'ten (Ziya Doğan) bu yana Trabzsonpor'un başında çıktığı ilk altı maçta mağlubiyet almayan ilk teknik direktör oldu (5G 1B).