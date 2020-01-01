OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Trabzonspor'un galibiyetinde önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kurtarışla kariyer rekorunu egale etti.

Süper Lig'in 20. haftasında , maçın hemen başında Max Kruse'nin golüyle yenik duruma düştüğü mücadelede 'yi Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

OPTA, dev mücadelenin öne çıkan detaylarını derledi:

- Trabzonspor, Süper Lig'de Aralık 2001'den bu yana Fenerbahçe'yi evinde ilk kez üst üste iki sezon mağlup etti.

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- Fenerbahçe, 2016/17 sezonundan bu yana Trabzonspor'u Süper Lig'de yenemiyor (5B 2M).

- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste dört galibiyet aldı.

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.

- Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi Süper Lig maçında da taraflar gol bulurken, bordo mavili ekibin bu süreçte rakibi karşısında mağlubiyeti yok (2G 5B).

- Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (6B 9M).

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın 15'inde gol yedi, bu karşılaşmaların 11'inde kalesine gelen ilk top gol oldu.

- Bu sezon Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth (16), Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol gönderdi.

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- Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu Filip Novak.

- Bu sezon oynadığı iki Fenerbahçe maçında kalesine gelen 18 şutun 16'sını kurtaran Uğurcan Çakır, bu maçta aynı zamanda Süper Lig kariyerinin kurtarış rekorunu egale etti (8).

- Max Kruse, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a attığı en erken golü kaydetti (45. saniye).