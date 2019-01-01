OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-1 Galatasaray

Dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki maçlarda 7 yıl sonra taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında , 'ı konuk etti. Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. OPTA maçın sonunda ortaya çıkan notları derledi;

- 23 Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçı berabere bitti (14 maç).

- Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).

- Evinde oynadığı son üç maçın ikisinde puan kaybeden Trabzonspor (1G 1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmada sadece bir kez puan bırakmıştı (8G 1B).

- Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçının üçü berabere bitti (1G 1B).

- Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve ile oynadığı son dokuz maçın sadece birini kaybetti (4G 4B).

- Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı (4B 9M).

- Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği 11 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi.

- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan takım Trabzonspor (10).

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- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan oyuncu Alexander Sörloth (12 - 8 gol & 4 asist).

- Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı.

- Bu sezon üçüncü kafa golünü yiyen Fernando Muslera, geçen sezonun tamamında bir kafa golü yemişti.