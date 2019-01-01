OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Sörloth ve Nagatomo'nun karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. OPTA maçın sonunda ortaya çıkan notları derledi;
- 23 Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçı berabere bitti (14 maç).
- Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).
- Evinde oynadığı son üç maçın ikisinde puan kaybeden Trabzonspor (1G 1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmada sadece bir kez puan bırakmıştı (8G 1B).
- Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son beş deplasman maçının üçü berabere bitti (1G 1B).
- Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz maçın sadece birini kaybetti (4G 4B).
- Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı (4B 9M).
- Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği 11 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi.
- Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan takım Trabzonspor (10).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan oyuncu Alexander Sörloth (12 - 8 gol & 4 asist).
- Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı.
- Bu sezon üçüncü kafa golünü yiyen Fernando Muslera, geçen sezonun tamamında bir kafa golü yemişti.