Trabzonspor - Ankaragücü

OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-1 Ankaragücü

Son güncelleme
Yorum()
trabzonspor ankaragucu 28062020
AA
Bordo mavili takıma karşı ikinci kez maça çıkan İbrahim Üzülmez, aldığı beraberlikle yine rakibine mağlup olmadı.

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak büyük bir kayıp yaşadı.

Trabzonspor'un golünü 3. dakikada Alexander Sörloth atarken, konuk takım 63. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltı atışıyla sevindi.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    - Süper Lig'de oynadığı son iki iç saha maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Ekim 2018'den bu yana ilk kez sahasında üst üste iki karşılaşmada puan kaybetti (2B).

    - Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Ankaragücü (1G 5B), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayırlmıştı (1G 1B).

    - Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (22).

    - Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Trabzonspor (12).

    - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 65 gol atan Trabzonspor, lig tarihinde 29. haftalar itibarıyla sadece 1994/95'te daha fazla gol sevinci yaşamıştı (69 gol).

    - Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de Alexander Sörloth'un açılış golünü attığı dokuz maçta mağlup olmadı ancak dört beraberlik aldı (5G 4B).

    - Trabzonspor forveti Alexander Sörloth, 23. haftadaki Beşiktaş maçının ardından Süper Lig'de 490 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

    - Bu sezon en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan oyuncu Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth (9).

    - Trabzonspor forması giyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerindeki beş asistin tamamını iç sahada kaydetti.

    - Ankaragücü forveti Gerson Rodrigues, bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünü penaltı noktasından kaydetti.

    - Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu iki maçta mağlup olmadı (1G 1B).

    Kapat