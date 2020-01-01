OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-1 Ankaragücü

Bordo mavili takıma karşı ikinci kez maça çıkan İbrahim Üzülmez, aldığı beraberlikle yine rakibine mağlup olmadı.

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü konuk eden , rakibiyle 1-1 berabere kalarak büyük bir kayıp yaşadı.

Trabzonspor'un golünü 3. dakikada Alexander Sörloth atarken, konuk takım 63. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltı atışıyla sevindi.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

Daha fazla takım

- Süper Lig'de oynadığı son iki iç saha maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Ekim 2018'den bu yana ilk kez sahasında üst üste iki karşılaşmada puan kaybetti (2B).

- Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Ankaragücü (1G 5B), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayırlmıştı (1G 1B).

- Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (22).

- Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Trabzonspor (12).

- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 65 gol atan Trabzonspor, lig tarihinde 29. haftalar itibarıyla sadece 1994/95'te daha fazla gol sevinci yaşamıştı (69 gol).

- Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de Alexander Sörloth'un açılış golünü attığı dokuz maçta mağlup olmadı ancak dört beraberlik aldı (5G 4B).

- Trabzonspor forveti Alexander Sörloth, 23. haftadaki Beşiktaş maçının ardından Süper Lig'de 490 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

- Bu sezon en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan oyuncu Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth (9).

- Trabzonspor forması giyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerindeki beş asistin tamamını iç sahada kaydetti.

- Ankaragücü forveti Gerson Rodrigues, bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünü penaltı noktasından kaydetti.

- Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu iki maçta mağlup olmadı (1G 1B).