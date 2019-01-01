OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 0-1 Göztepe

Trabzonspor kendi evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Bordo mavili ekip Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği 'ye 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. İşte maçın ardından dikkat çeken istatistikler:

- deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Göztepe (2G 2B), son iki karşılaşmada rakibini mağlup etti.

- Göztepe ile oynadığı son beş Süper Lig maçında üçüncü yenilgisini alan Trabzonspor (1G 1B), daha önceki 18 karşılaşmanın sadece ikisini kaybetmişti.

- Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son dört maçın üçünde gol atamayan Trabzonspor (2B 2M), rakibini Aralık 2001'den bu yana mağlup edemiyor.

- Göztepe bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini aldı (2B 2M).

- Trabzonspor'un Süper Lig'de 22 Şubat 2019'daki Göztepe maçıyla başlayan üst üste gol atma serisi (21 maç), 2 Kasım 2019'da Göztepe karşısında sona erdi.

- Trabzonspor bu sezon ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısında gol atamadı.

- Göztepe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

- Trabzonspor bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan üç takımdan biri (10 maç; dokuzar maçlı Gaziantep FK ve ile birlikte).

- Göztepe ise ligde dört maçta gol yemedi ve bu alanda , Beşiktaş ve ile birlkte zirveyi paylaşıyor.

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- Cameron Jerome, geçen sezonun 32'nci haftasından (vs ) bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı.

- Lamine Gassama, 10 Mart 2017'den (vs ) bu yana Süper Lig'deki ilk asistini yaptı.

- Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (23).