Opta maç sonu notları: Sivasspor - Galatasaray

Arda Turan, Galatasaray formasıyla 3492 gün sonra ilk golünü Sivasspor'a attı.

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde , 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların golleri Younes Belhanda ve Arda Turan'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise Caner Osmanpaşa kaydetti.

OPTA, zorlu maçın öne çıkan istatistiklerini derledi;

Daha fazla takım

- Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Galatasaray (64).

- Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda Şubat 2015'ten bu yana ilk kez mağlup etti (2B 2M).

- Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçını da kazanamayan Sivasspor (1B 3M), küme düştüğü 2015/16'nın (4B 1M) ilk beş iç saha maçından bu yana en uzun serisini yaşıyor.

- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört deplasman maçının üçünü kazanan Galatasaray (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 11 karşılaşmada almıştı (4B 4M).

- Geçen sezondan bu yana en fazla penaltı kaçıran Süper Lig ekibi Sivasspor (5), kullandığı penaltıların yarısından fazlasını gole çeviremeyen tek takım konumunda (%62 5/8).

- Sivasspor, Galatasaray karşısında bu sezon sahasında en fazla isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı (6 isabetli şut).

- Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en az orta yaptığı maçı Sivasspor'a karşı oynadı (7 orta).

- Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha golünü atan Caner Osmanpaşa, bundan önceki son golünü de Galatasaray karşısında kaydetmişti (Ekim 2014).

- Süper Lig kariyerinde Sivasspor filelerini ilk kez havalandıran Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, son üç golünü de deplasman karşılaşmalarında kaydetti.

- Arda Turan, Galatasaray formasıyla 3492 gün sonra ilk golünü Sivasspor'a attı (Nisan 2011'de vs Manisaspor). Arda, 2008'den bu yana aynı takımın formasıyla attığı iki gol arasında en fazla süre alan oyuncu konumunda (3492 gün).

- Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).

- Younes Belhanda, Süper Lig'de Ağustos 2019'daki karşılaşmasından bu yana ilk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yaptı.

- Sivasspor karşısında beş kurtarış yapan Okan Kocuk, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en yüksek derecesini egale etti (5 vs ).

- Rıza Çalımbay'ın Sivasspor kariyerinde hiçbir Süper Lig maçında mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (1B 7M).

