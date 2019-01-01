OPTA maç sonu notları: Sivasspor 3-1 Fenerbahçe

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup olurken, en düşük gol beklentisinde (xG) kaldığı maçı oynadı.

Süper Lig'in 15. haftasında , Demir Grup 'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Sivasspor, Şubat 2014'ten bu yana Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ilk kez mağlup etti.

- Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanındaki dört maçlık yenilmezlik serisi sona erdi (2G 2B).

- Süper Lig'deki son yedi maçını en az ikişer gol atarak kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan kaybetti (2B 2M).

- Sivasspor'un Fenerbahçe kalesine çektiği üç isabetli şut da gol oldu.

- Fenerbahçe bu sezon en düşük gol beklentisinde (0.57 xG) kaldığı Süper Lig maçını oynadı.

- Sivasspor bu sezon öne geçtiği 12 Süper Lig maçının 10'unu kazandı ve rakiplerine mağlup olmadı (2B).

- Bu sezon Süper Lig'de üç oyuncusu beşer gol barajına ulaşan tek takım Sivasspor: Fernando (5), Emre Kılınç (5) & Mustapha Yatabare (5).

- Mert Hakan Yandaş son dört Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 3 asist).

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- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan yerli oyuncu Emre Kılınç (6).

- Deniz Türüç, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı.