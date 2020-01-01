OPTA maç sonu notları: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Konyaspor kalesine isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe, uzun yıllar sonra bir ilke imza attı.

, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanından 1-0 mağlup döndü. Bu maçta sarı-lacivertliler, maçı 9 kişi tamamlayan rakibine karşı kaleyi bulan şut dahi çekemezken Konyaspor da bir çok ilki başardı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasındaki maçından bu yana iç sahada ilk galibiyetini aldı (19 maç).

Daha fazla takım

- Süper Lig'de yedi maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe (3B 4M), Mart-Mayıs 2003'ten (9 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

- Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile oynadığı bir maçı gol yemeden tamamladı (38 maç).

- Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının sadece ikisini kazanan Fenerbahçe (3B 5M), daha önceki altı karşılaşmada dört galibiyet almıştı (1B 1M).

- Süper Lig'de oynadığı son üç iç saha maçında iki gol kaydeden Konyaspor, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada kaydedebilmişti.

- Konyaspor, Eylül 2017'de (vs Beşiktaş) bunu başaran Fenerbahçe'den bu yana iki kırmızı kart gördüğü Süper Lig maçını kazanan ilk takım oldu.

- Fenerbahçe, Konyaspor maçında 22 Ekim 2017'den (vs ) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında isabetli şut çekemedi.

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- Konyaspor, Şubat 2011'deki Bucaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki kırmızı kart gördü.

- Konyaspor forması giyen Riad Bajic, 31 Ağustos 2019'dan (3. hafta) bu yana Süper Lig'de ilk iç saha golünü attı.

- Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu (Yılmaz Vural - 1997/98).