OPTA maç sonu notları: Konyaspor 0-1 Trabzonspor
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. OPTA , bordo mavili takımın 1-0 kazandığı maçın nolarını derledi;
- Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son yedi maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (4G 3B).
- Konyaspor ligden düştüğü 2010-11 sezonundan bu yana Trabzonspor'a ilk kez sahasında yenildi (2G 4B 1M).
- Konyaspor, evinde oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 5M).
- Trabzonspor Süper Lig'de Nisan 2017'den sonra ilk kez deplasmanda üç maç üst üste kazandı.
- Deplasmanda çıktığı son 19 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
- Bu sezon ligde en az şut çektiği deplasman maçını oynayan Trabzonspor, ayrıca en düşük gol beklentisini de bu maçta görmüş oldu (8 şut, 0.46 gol beklentisi).
- Trabzonspor, bu sezonki en yüksek pas isabetini Konyaspor karşısında yakaladı (%87).
- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atan taraf oldu. Sörloth da oyuncu olarak ligin en fazla açılış golü atan oyuncusu (5 açılış golü).
- Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu (4G 1B).