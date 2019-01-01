OPTA maç sonu notları: Konyaspor 0-1 Trabzonspor

Trabzonspor'un Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta açılış golünü atan Sörloth, ligin en fazla açılış golü atan oyuncusu olmaya devam ediyor.

Süper Lig'in 16. haftasında , 'u konuk etti. OPTA , bordo mavili takımın 1-0 kazandığı maçın nolarını derledi;

- Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son yedi maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (4G 3B).

- Konyaspor ligden düştüğü 2010-11 sezonundan bu yana Trabzonspor'a ilk kez sahasında yenildi (2G 4B 1M).

- Konyaspor, evinde oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 5M).

- Trabzonspor Süper Lig'de Nisan 2017'den sonra ilk kez deplasmanda üç maç üst üste kazandı.

- Deplasmanda çıktığı son 19 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

- Bu sezon ligde en az şut çektiği deplasman maçını oynayan Trabzonspor, ayrıca en düşük gol beklentisini de bu maçta görmüş oldu (8 şut, 0.46 gol beklentisi).

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- Trabzonspor, bu sezonki en yüksek pas isabetini Konyaspor karşısında yakaladı (%87).

- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atan taraf oldu. Sörloth da oyuncu olarak ligin en fazla açılış golü atan oyuncusu (5 açılış golü).

- Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde Aykut Kocaman'a Süper Lig'de sadece bir kez mağlup oldu (4G 1B).