OPTA maç sonu notları: Konyaspor 0-1 Beşiktaş

Siyah beyazlıların deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu 'u tek golle mağlup etti. İşte öne çıkan istatistikler:

- Beşiktaş, Aralık 2014'ten bu yana Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda ilk kez yendi (3B 1M).

- Konyaspor, Beşiktaş'ı Mayıs 2016'dan bu yana Süper Lig'de mağlup edemiyor (3B 4M).

- Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanan Beşiktaş, sezonun ilk sekiz haftasında sadece iki galibiyet alabilmişti.

- Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü kaybetti (1B).

- Ekim ayının başından bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en az gol yiyen takım Beşiktaş (6 maçta 1 gol).

- Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşinde gol yemeyen Beşiktaş, aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 26 karşılaşmada yapabilmişti.

- Beşiktaş bu sezon deplasmanda öne geçtiği iki Süper Lig maçını da kazandı (vs Konyaspor & ).

- Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanan Beşiktaş (6 puan), daha önceki altı dış saha karşılaşmasında sadece bir puan alabilmişti (1B 5M).

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- Burak Yılmaz, geçen sezonun 29'uncu haftasındaki maçından bu yana Süper Lig'deki ilk deplasman golünü Konyaspor'a attı.

- Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Caner Erkin oldu (5; Adem Ljajic ile birlikte).