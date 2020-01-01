OPTA maç sonu notları: Kayserispor 3-1 Beşiktaş

Kayserispor'un Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı son iki galibiyet de Robert Prosinecki yönetiminde geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibinin golleri 51 ve 83. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar, 86. dakikada da Artem Kravets'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 74. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

OPTA, zorlu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

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- Kayserispor, Mayıs 2013'ten bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti.

- Kayserispor'un Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı son iki galibiyet de Robert Prosinecki yönetiminde geldi.

- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk kez iki farklı yenilgi aldı.

- Kayserispor, Süper Lig'in dördüncü haftasında bu yana ilk kez küme düşme hattının dışına çıktı.

- Bu sezon Robert Prosinecki göreve geldikten sonra çıktığı 13 Süper Lig maçında 1.6 puan ortalaması tutturan Kayserispor (6G 3B 4M), daha önceki 17 karşılaşmada sadece 10 puan toplamıştı (0.6 ortalama).

- Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Hasan Hüseyin Acar, Mayıs 2019'dan (vs ) bu yana da ilk kez bir karşılaşmada iki gol kaydetti.

- Enver Cenk Şahin, Kayserispor formasıyla iç sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında birer asist yaptı.

- Artem Kravets'in bu sezon Süper Lig'de attığı altı golün beşi iç sahada geldi.

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- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci Silviu Lung Jr. (105).

- Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı (5).

- Kevin Prince-Boateng, Süper Lig kariyerindeki ilk asisti Kayserispor maçında yaptı.