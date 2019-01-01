Opta maç sonu notları | Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor Fenerbahçe'yi tek golle mağlup ederek ilk galibiyetini alırken sarı lacivertlilerin 3 topu direkten döndü.

Süper Lig'in 10. haftasında 'la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ilk galibiyetini sarı lacivertli ekibe karşı alırken bu sonuçla Fenerbahçe'nin de liderlik umutları suya düştü. Maçın ardından ortaya çıkan notlar şu şekilde;

- Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini elde etti (1G 4B 5M).

- Kayserispor'un Süpr Lig'deki 11 maçlık kazanamama serisi (5B 6M) ve 20 maçlık gol yeme serisini Fenerbahçe karşısında sonlandırdı.

- Ligdeki son yedi maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (3G 1B 3M), aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 22 maçta elde etmişti.

- Süper Lig'de 2015/16 sezonu başından bu yana Kayserispor'un en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe (15 - ile birlikte); Fenerbahçe'nin ise en fazla gol yediği rakibi Kayserispor.

- Bu sezon Süper Lig'de topları en fazla direkten dönen takım Fenerbahçe (10).

- Fenerbahçe ligde deplasmanda ilk yarısını 0-0 tamamladığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi (1G 3B 4M).

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- Emmanuel Adebayor bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla ikili mücadeleye giren oyuncu oldu (14/30).

- Bülent Uygun, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe ile karşılaştığı 12. maçında ikinci galibiyetini aldı (2G 3B 7M). Uygun, sarı lacivertlileri bundan önce Eylül 2008'de mağlup edebilmişti.