OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe

Süper Lig'de son beş deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 4M), bu sezonun en uzun serisini yaşıyor.

, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste dört iç saha maçı kazandı.

Daha fazla takım

- Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçının dördünü kaybeden Fenerbahçe (1M), bu sezon daha önce oynadığı 10 karşılaşmada sadece üç mağlubiyet almıştı (4G 3B).

- Süper Lig'de sahasında dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 22 karşılaşmada alabilmişti (5B 13M).

- Fenerbahçe'yi mağlup ederek son altı Süper Lig maçında 16 puana ulaşan Kasımpaşa daha önceki 22 karşılaşmada elde ettiği puanı eşitledi.

- Süper Lig'de son beş deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 4M), bu sezonun en uzun serisini yaşıyor.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (16).

- Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de dokuz gole ulaşan Mame Thiam, profesyonel kariyerinde en fazla gol attığı sezonu egale etti. (2015/16'da Ligi'nde 9 gol).

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- Süper Lig'de görev aldığı son iki maçta üç gol atan Mame Thiam, aynı sayıda golü daha önceki 13 karşılaşmada atmıştı.

- Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Haris Hajradinovic (6).

- Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe filelerini ilk kez havalandırdı.