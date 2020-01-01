OPTA maç sonu notları: Göztepe - Fenerbahçe

Dimitrios Pelkas, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

, Süper Lig'in beşinci haftasında konuk olduğu 'yi 3-2 mağlup etti.

Sosa, Serdar Aziz ve Pelkas'ın attığı goller sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdi. Göztepe'nin iki golünü de Guilherme kaydetti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

Daha fazla takım

- Fenerbahçe, Nisan 2002'den bu yana Süper Lig'de Göztepe'ye ilk kez üst üste iki kere yendi.

- Göztepe, Kasım 2001den bu yana Fenerbahçe'ye ilk kez evinde mağlup oldu.

- Fenerbahçe, 2015/16'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk beş haftasını yenilgisiz geçti (3G 2B).

- Göztepe bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı.

- Göztepe evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamadı (toplam 18 gol).

- Fenerbahçe bu sezon en fazla şut çektiği (19), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (33), net gol pozisyonuna girdiği (7) ve gol beklentisi yakaladığı (4.4 xG) Süper Lig maçını oynadı.

- Guilherme, Kasım 2018'deki maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında iki gol attı.

- Jose Sosa'nın Süper Lig'de attığı son beş gol de penaltıdan geldi.

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- Serdar Aziz, Göztepe deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında birer kafa golü kaydetti.

- Caner Erkin'in bu sezon Süper Lig'de yaptığı üç asist de kornerden geldi.

- Dimitrios Pelkas, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.